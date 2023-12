Conferência das Nações Unidas sobre a Ação Climática COP28, Dubai: Resumo do dia 2 dezembro

A vice-presidente Kamala Harris elogiou o compromisso dos EUA de contribuir com US$ 3 bilhões para um fundo das Nações Unidas destinado a ajudar os países em desenvolvimento a reduzirem as emissões de gases com efeito de estufa e a adaptarem-se às alterações climáticas na cimeira COP28, no sábado. A UE investirá 2,3 mil milhões de euros (2,5 mil milhões de dólares) na transição energética ao longo de dois anos nos países vizinhos e em todo o mundo para apoiar a transição energética.

Mais de 110 países comprometeram-se em triplicar as energias renováveis e duplicar a eficiência energética até ao final da década – e em acompanhar o progresso no cumprimento desse objetivo.

O Presidente da COP28 Sultão Al Jaber lançou um pacto para reduzir as emissões de metano do setor de petróleo e gás. Exxon Mobil Corp. e Aramco da Arábia Saudita estão entre os 50 produtores que se inscreveram. Outro programa apoiará empresas que fabricam produtos altamente poluentes cujas emissões são difíceis de reduzir, como cimento e aço.

Os Emirados Árabes Unidos disseram que contribuiriam com 100 milhões de dólares para um fundo do Banco Mundial para subvenções destinadas a estimular o trabalho com metano por parte de empresas petrolíferas nacionais nos países em desenvolvimento. John Kerry, o representante dos EUA, disse que mais de mil milhões de dólares foram angariados para ajudar a reduzir o metano desde a COP27.

UE compromete 175 milhões de euros para reduzir o metano

A UE prometeu 175 milhões de euros para reduzir o metano a nível mundial, nomeadamente ajudando o Observatório Internacional de Emissões de Metano a recolher dados.

“Globalmente, mais de 260 mil milhões de metros cúbicos de gás natural são desperdiçados por ano através da queima e fugas de metano”, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. “Isto é cinco vezes o volume de gás que a UE importou dos EUA no ano passado.”

Indústria Pesada Obtém Apoio da ONU

O Acelerador de Transição Industrial visa “catalisar a descarbonização” para empresas de energia, industriais, de transporte e outras empresas poluentes, apoiando projetos necessários para reduzir emissões .

As indústrias com elevadas emissões “estão atualmente em armadilhas de transição”, disse Mark Carney, Enviado Especial do Secretário-Geral da ONU para a Ação Climática e copresidente da Aliança Financeira de Glasgow para Net Zero. “Eles sabem o que precisam fazer, mas lutam para conseguir o investimento necessário para reduzir significativamente as emissões.”

Carney anunciou o lançamento do ITA com o presidente da COP28, Sultan Al Jaber, o secretário executivo da ONU para mudanças climáticas, Simon Stiell, e Michael R. Bloomberg, o fundador da Bloomberg News, controladora da Bloomberg LP, que também atua como enviado especial do secretário-geral da ONU para ambições e soluções climáticas.

Exxon e a Aramco da Arábia Saudita entre 50 produtores de petróleo que prometem cortes de emissões na COP28

As maiores empresas petrolíferas privadas e estatais do mundo, lideraram o compromisso de 50 produtores de petróleo e gás na cimeira climática COP28 de reduzir as emissões das suas próprias operações.

O acordo será controverso visto que nenhuma das empresas concorda em reduzir a produção de petróleo e gás. Mas comprometer-se-ão a reduzir as emissões de metano, um dos gases com efeito de estufa mais perigosos, a quase zero até 2030 e a acabar com a queima rotineira de gás natural.

O mundo precisa de um padrão para produtos verdes, afirma o enviado climático da China

O enviado da China para as alterações climáticas, Xie Zhenhua, disse que deveria haver um padrão unificado sobre o que são produtos verdes e de baixo carbono para aliviar as restrições comerciais entre os países. Xie falou num painel de política comercial organizado pela Organização Mundial do Comércio em Dubai durante a cúpula COP28.

A União Europeia introduziu recentemente um sistema para impor uma taxa sobre os produtos intensivos em carbono que entram no bloco – uma medida que desencadeou uma reação hostil de alguns parceiros comerciais, incluindo a China.

Xie disse que as nações em desenvolvimento precisam de ajuda para participar no comércio global de produtos de baixo carbono e propôs que as nações mais ricas forneçam apoio financeiro e técnico para melhorar as suas capacidades.

IRENA afirma que triplicar as energias renováveis globalmente é “negócio fechado”

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Renovável disse que uma meta de triplicar as energias renováveis é “absolutamente” viável. Há dois dias, 111 países disseram que apoiavam a meta, “então outros irão aderir”, disse Francesco La Camera em uma entrevista: “Acho que é um acordo fechado, o compromisso existe”.

“Precisamos de políticas que possam favorecer a mudança da procura de combustíveis fósseis para outros e elas ainda não estão em vigor”, disse ele. “A narrativa após a COP deveria ser superar essas barreiras para adicionar mais dinheiro às energias renováveis.”

França lidera pressão para cortar financiamento privado do carvão

A França está a liderar um esforço para cortar o financiamento privado que flui dos bancos dos países do Grupo dos Sete para novos projectos de carvão, à medida que os países desenvolvidos procuram impedir uma das fontes mais poluentes de emissões de gases com efeito de estufa.

O Acelerador de Transição do Carvão foi lançado pela França juntamente com os EUA, a UE e uma série de países em desenvolvimento como a Indonésia e o Vietname, que são membros das chamadas Parcerias de Transição Energética Justa que visam afastar as economias do carvão.

Macron diz que os países em desenvolvimento deveriam poder investir em energia nuclear

O Presidente francês, Emmanuel Macron, disse que os países em desenvolvimento deveriam ser capazes de investir na energia nuclear como parte das suas transições verdes, especialmente através da utilização de pequenos reatores modulares. Acrescentou que a Bélgica acolheria uma cimeira nuclear em março 2024, em Bruxelas, juntamente com a Agência Internacional de Energia Atómica. A França tem uma das maiores indústrias de energia nuclear do mundo.