Poderá Xi Jinping convencer a Europa a desempenhar o papel de fiel da balança entre a China e os EUA?

O Presidente chinês, Xi Jinping, inicia uma viagem à Europa no próximo domingo, pela primeira vez em cinco anos, com uma mensagem clara: Pequim oferece muito mais oportunidades económicas para a Europa do que os Estados Unidos querem admitir.

A viagem ocorre num momento em que as tensões geopolíticas e geoeconómicas entre a China e os Estados Unidos estão no seu ponto mais alto. Durante muitos anos, a UE, com a sua política externa de “soft power”, serviu de amortecedor para as tensões entre as duas superpotências. A UE era vista como o fiel da balança entre a China e os EUA. Atualmente, o ponteiro europeu inclina-se cada vez mais para os Estados Unidos.

O líder chinês iniciará a sua viagem de cinco dias à França, Sérvia e Hungria no dia 5 de maio, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros em Pequim. Estas nações procuram investimento da China, apesar de uma série de investigações da UE sobre a política industrial de Pequim e dos avisos de responsáveis em Washington sobre os riscos.

O presidente francês, Emmanuel Macron, pretende aprofundar a sua ligação pessoal com Xi durante a visita de dois dias à França, ao apelar ao líder chinês para instar Vladimir Putin a acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia, segundo pessoas familiarizadas com os planos. Macron também pretende atrair investimentos chineses para o setor francês de baterias para veículos elétricos.

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse ao conselheiro diplomático de Macron no sábado que espera que Paris possa pressionar a UE a seguir uma política pragmática em relação a Pequim. Macron e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também realizarão uma reunião trilateral com Xi durante a sua visita a Paris.

A viagem de Xi ocorre num momento em que a UE está a tentar forjar uma voz mais unificada com Washington na oposição à capacidade da China de exportações baratas e aos riscos percebidos para a segurança nacional. Depois de anos a servir de amortecedor entre as superpotências mundiais, a desconfiança em Bruxelas está a crescer: a Alemanha prendeu na semana passada quatro alegados espiões chineses, o mais recente numa série de casos deste tipo, enquanto diplomatas da UE estão supostamente a ponderar mais restrições às empresas chinesas pelo seu apoio à máquina de guerra da Rússia.

A visita de Xi à Europa ocorre semanas depois de a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, ter alertado os líderes do Partido Comunista em Pequim que o excesso de capacidade chinesa era um problema para o mundo – uma mensagem ecoada dias depois pelo chanceler alemão Olaf Scholz, exemplificando como os EUA e a UE estão a unir-se em torno de uma política conjunta para a China. Os dois aliados estão a prosseguir uma estratégia de “redução de riscos” em relação à China ou de remoção de Pequim de sectores sensíveis.

A paragem do líder chinês em Belgrado, Sérvia, que não é um Estado-membro da UE, ocorrerá na semana do 25º aniversário do bombardeamento norte-americano da embaixada da China na capital sérvia, um evento que aproximou a Rússia e a China devido ao sentimento antiamericano partilhado.

Por outro lado, a Hungria, outra paragem de Xi, é potencialmente um importante trunfo estratégico para Pequim no contexto europeu, uma vez que tem o poder de diluir ou mesmo bloquear a política da UE. Em Dezembro, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, foi o único que resistiu a um pacote de ajuda da UE à Ucrânia, atrasando fornecimentos críticos durante cerca de seis semanas.

No entanto, a capacidade de Orbán para impedir as restrições comerciais é mais limitada, uma vez que as medidas requerem apenas a entrada em vigor de uma maioria qualificada de nações. Ainda assim, a Hungria estava entre um grupo de países que inicialmente se opôs a um plano da UE de colocar na lista negra algumas empresas chinesas por fornecerem tecnologia utilizada em armas russas.

Quando Xi visitou a Europa Ocidental pela última vez, em 2019, as economias da China e da área do euro – medidas em dólares – eram aproximadamente do mesmo tamanho. Hoje, a da China é quase 15% superior e espera-se que esta diferença duplique antes do final desta década. Embora o défice comercial do bloco com a China tenha vindo a diminuir, continua a ser maior do que era na altura.

Por Editor Económico

