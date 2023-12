Os cortes na produção anunciados pela OPEP são impotentes para travar a queda dos preços do petróleo

O preço petróleo ampliou as quedas, fechando a sexta queda semanal consecutiva, já que os cortes na produção da OPEP+ anunciados na quinta-feira não conseguiram dissipar a pessimismo do mercado em relação ao aumento da oferta global.

O petróleo Brent, a referência do mercado internacional, fechou a semana na sexta-feira a US$78.88 o barril. O petróleo bruto inicialmente subiu na quinta-feira, já que o acordo preliminar do cartel de produção provavelmente ajudaria a conter um superávit previsto no início do próximo ano. Esse otimismo desapareceu rapidamente em meio à falta de clareza na reunião e às dúvidas sobre se os cortes seriam totalmente implementados.

O índice de referência dos EUA WTI terminou a semana em queda de quase 2%, para fechar a 74.07 o barril, após a montanha-russa da OPEP+, permanecendo no intervalo em que foi negociado durante grande parte de novembro.

Os preços passaram para uma faixa mais baixa do que nos meses anteriores, uma vez que o aumento da oferta fora do grupo de produtores arrisca um excedente de mercado no primeiro trimestre.

Enquanto isso, o Brasil — que contribuiu para o aumento da oferta global — disse que aderiria à carta de cooperação da aliança OPEP+ no próximo ano, mas não participará de nenhum corte de produção.