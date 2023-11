China e Austrália concordam em virar a página e expandir a cooperação bilateral à medida que as tensões diminuem

O presidente Xi Jinping disse nesta segunda-feira que os laços estáveis entre a China e a Austrália servem os interesses um do outro e que ambos deveriam expandir a sua cooperação, enviando um sinal claro de que Pequim está pronta para superar as tensões recentes.

A China e a Austrália devem promover o desenvolvimento da sua parceria estratégica à medida que constroem a compreensão e a confiança mútuas, disse Xi ao primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, o primeiro líder australiano a visitar Pequim desde 2016, no Grande Salão do Povo, no coração da China.

Uma relação forte “será benéfica para o futuro”, disse Albanese a Xi na sua segunda conversa presencial num ano, uma reunião que durou mais de uma hora.

Durante décadas, a China e a Austrália construíram uma relação comercial, com Pequim a tornar-se o maior parceiro comercial de Camberra com compras de alimentos e recursos naturais australianos.

Mas os laços azedaram depois que a Austrália , em 2017, acusou a China de se intrometer na sua política. No ano seguinte, a Austrália proibiu equipamentos da gigante tecnológica chinesa Huawei Technologies para a sua rede 5G por receios de segurança nacional.

A China rapidamente começou a reduzir as barreiras comerciais, permitindo importações de carvão em janeiro e acabando com as tarifas sobre a cevada em agosto. No mês passado, Pequim concordou em rever as tarifas de dumping de 218% sobre o vinho australiano.

As importações da China entre janeiro e setembro da Austrália aumentaram 8,1% em relação ao ano anterior, para US$ 116,9 bilhões, mostram dados da alfândega chinesa. Em 2022, as importações caíram 12,7%, para 142,1 mil milhões de dólares.

A reunião foi “muito positiva”, disse Albanese, acrescentando que convidou Xi para visitar a Austrália.

“Ambos certamente concordamos que não deveríamos ser definidos pelas nossas diferenças, reconhecer que elas existem, mas também reconhecer o benefício mútuo que temos.”

No entanto, existem ainda obstáculos no relacionamento dos dois países.

O apoio australiano a uma decisão da ONU que rejeita as reivindicações territoriais da China no Mar da China Meridional irritou Pequim, que disse a Canberra que a questão não é da sua conta.

A Austrália afirma que o Mar da China Meridional é uma passagem importante para o seu comércio com o Japão e a Coreia do Sul.

A projeção de poder de Pequim entre as nações insulares do Pacífico também alarmou a Austrália, enquanto a aliança de segurança de Camberra com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha no Indo-Pacífico – conhecida como AUKUS – alimentou as preocupações chinesas sobre a contenção.

“O AUKUS não foi mencionado explicitamente. No entanto, discutimos a estabilidade regional”, disse Albanese, sem dar detalhes. “Falei sobre barreiras de proteção e cooperação militar entre militares dos Estados Unidos e a China. Isso é importante.” Albanese também levantou o caso do escritor australiano Yang Hengjun , que está preso em Pequim há quatro anos sob acusação de espionagem.