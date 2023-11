Presidente do Irão participará das negociações da OIC em Riad sobre a crise de Gaza

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, viajará para a Arábia Saudita no domingo, informou o site de notícias Etemadonline nesta segunda-feira, a primeira visita de um chefe de Estado iraniano desde que Teerão e Riad encerraram anos de hostilidade por meio de um acordo negociado com a China em março.

“O presidente Raisi participará da cúpula da Organização para a Cooperação Islâmica (OCI) em Riad, onde a questão da Palestina será discutida”, informou o site iraniano.

As potências mundiais e regionais têm fracassado em chegar a um consenso sobre como lidar com a escalada do conflito nas quatro semanas desde que os combatentes do Hamas invadiram o sul de Israel em 7 de outubro, matando cerca de 1.400 israelenses, principalmente civis, e fazendo mais de 240 pessoas reféns.

Desde então, Israel atacou a Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, impôs um cerco e lançou um ataque terrestre, provocando alarme global sobre as condições humanitárias no enclave. Pelo menos 10.022 palestinos, incluindo 4.104 crianças, foram mortos até agora em ataques israelitas em Gaza desde 7 de outubro, informou o Ministério da Saúde de Gaza nesta segunda-feira.

Irã e Arábia Saudita, rivais regionais, concordaram em retomar os laços em março, sob um acordo negociado pela China, após sete anos de hostilidade, que ameaçou a estabilidade e a segurança no Golfo e ajudou a alimentar os conflitos no Oriente Médio, do Iêmen à Síria.

Por Elwely Elwelly