CAN2023: Costa do Marfim sagra-se campeão africano

A Costa do Marfim venceu a Nigéria por 2-1 na final da 34ª edição da Taça das Nações Africanas (CAN), disputada este domingo em Abidjan.

As “Super Águias” abriram o marcador na primeira parte, quando William Troost-Ekong cabeceou a bola para a baliza da Costa do Marfim após o primeiro canto (38º). Mas os Elefantes empataram na segunda parte, com Franck Kessié a cabecear ao poste mais distante após cruzamento de Simon Adingra (62º), e depois passaram para a frente quando Sebastien Haller cortou para o poste mais próximo após cruzamento de Adingra (81º).

A Nigéria parecia disposta a repetir a vitória por 1-0 sobre a Costa do Marfim no Estádio Olímpico de Ebimpe durante a fase de grupos, quando o capitão William Troost-Ekong – que tinha marcado um penálti para decidir o primeiro encontro – subiu para cabecear para abrir o marcador no final da primeira parte.

No entanto, Franck Kessie empatou logo após o intervalo e Haller desviou o cruzamento de Simon Adingra aos 81 minutos, dando início a uma grande festa entre o mar de laranja nas bancadas de Abidjan.

Com este triunfo, a Costa do Marfim junta o título deste ano aos conquistados em 1992 e 2015 e junta-se à Nigéria com três triunfos na Taça das Nações.

Apenas o Egipto, os Camarões e o Gana conquistaram mais vezes o título, com as Super Águias a desperdiçarem a oportunidade de igualar os seus rivais ganeses com quatro vitórias.

Liderados pelo atual melhor jogador africano do ano, Osimhen, os nigerianos pareciam ser a equipa mais formidável da competição no último mês.

Mas a Costa do Marfim foi simplesmente muito forte e se tornou o primeiro país anfitrião a vencer a AFCON desde 2006.

Há 18 anos, Didier Drogba era o capitão da seleção que perdeu nos pênaltis para o Egito no Cairo.

A jogar em casa, a Costa do Marfim conquistou o terceiro título continental da sua história, depois dos triunfos de 1992 e 2015.