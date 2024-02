Traders apostam em opções de cacau com futuros disparando para novos recordes

Os comerciantes acumularam-se para comprar opções de cacau esta semana, à medida que os futuros subiam para máximos recordes, devido à preocupação de que a oferta global será escassa depois de a seca e as doenças terem devastado as colheitas dos principais produtores da África Ocidental, o Gana e a Costa do Marfin.

A volatilidade implícita – uma medida fundamental dos custos das opções – duplicou desde meados de Janeiro, com um prémio especialmente elevado a ser pago pelas opções de compra que protegem contra preços mais elevados nos próximos meses. O aumento dos custos das matérias-primas já está pesando sobre os fabricantes de chocolate e pode forçar a Hershey Co. a aumentar os preços, disse o CEO.

As más condições climáticas têm prejudicado a produção da Costa do Marfim e do Gana, os maiores produtores mundiais. Mesmo que as condições melhorem na próxima época, é pouco provável que a oferta recupere rapidamente: as novas árvores levam anos a produzir feijão e os agricultores da África Ocidental ainda precisam de rendimentos mais elevados para investir nos seus campos.

Alguns grandes especuladores podem ter perdido a última etapa da recuperação. Os gestores de recursos reduziram as posições compradas líquidas em futuros e opções para o nível mais baixo em 17 semanas nos sete dias encerrados na terça-feira, mostraram dados da Commodity Futures Trading Commission. Os futuros subiram 9,6% desde então.