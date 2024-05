Lucro da Huawei aumenta 564% ao eclipsar a Apple na China

O lucro da Huawei Technologies Co. aumentou pelo quarto trimestre consecutivo, um sinal de que a empresa de tecnologia chinesa está conquistando participação de mercado da Apple Inc. e de outros rivais de smartphones.

A empresa com sede em Shenzhen reportou lucro líquido de 19,6 bilhões de yuans (US$ 2,7 bilhões) no trimestre de março, um aumento de 564%, de acordo com um documento da holding da Huawei publicado no site do Centro Nacional de Financiamento Interbancário na China.

As vendas no primeiro trimestre aumentaram 37%, para 178,5 bilhões de yuans. A empresa não forneceu um detalhamento das vendas para vários segmentos de negócios em seu registo.

O crescimento fenomenal dos lucros sublinhou o ressurgimento da Huawei, apesar das sanções dos EUA. As remessas de smartphones da empresa aumentaram 70% no primeiro trimestre, de acordo com a empresa de pesquisa Counterpoint, depois que a empresa fez um retorno inesperado no ano passado com um novo telefone 5G equipado com um chip avançado de 7 nanômetros fabricado na China, apesar das sanções dos EUA.

Em forte contraste, as vendas do iPhone da Apple na China caíram 19% durante o trimestre de março, estimou a Counterpoint.

No início deste mês, a Huawei revelou a sua nova série de smartphones Pura 70 com um chip ligeiramente melhorado, demonstrando a sua capacidade de sustentar a produção de semicondutores avançados e aumentar a pressão sobre a Apple no seu território. A série Pura 70 esgotou dois dias após seu lançamento, de acordo com verificações de mercado realizadas por analistas da Jefferies liderados por Edison Lee .

A Huawei também está progredindo em chips de IA com sua GPU Ascend. O presidente-executivo da Nvidia Corp., Jensen Huang, classificou a empresa chinesa como uma rival formidável.