UE e EUA pretendem reforçar a cooperação no acesso a minerais críticos para neutralizar a China

Os Estados Unidos e a União Europeia estão em negociações para reforçar a sua cooperação no acesso aos minerais críticos em países ricos em recursos minerais, procurando racionalizar a sua ação contra o domínio da China em materiais essenciais para tecnologias futuras.

O objetivo é combinar a abordagem política de alto nível da UE com o foco dos EUA em projetos específicos, de acordo com pessoas familiarizadas com as discussões.

Especificamente, a medida fundiria o conceito de clube de matérias-primas críticas da UE com a emblemática Parceria para a Segurança Mineral da administração Biden . Isto ocorre depois de a UE ter adiado os planos de lançar o seu próprio programa no Dubai no ano passado, na cimeira climática COP 28.

A nova iniciativa, amplamente conhecida como “fórum de parceria para a segurança mineral”, alinharia os esforços de divulgação aos compradores dos países desenvolvidos e das nações ricas em recursos para cooperarem em projetos e políticas.

Como parte das suas estratégias mais amplas de segurança económica, Washington e Bruxelas procuram contrariar o domínio da China na cadeia de abastecimento dos chamados minerais críticos, um termo amplo que inclui fatores de produção para veículos elétricos e outras tecnologias de energia verde.

A chave para os seus esforços combinados é trabalhar com nações ricas em recursos para desenvolver normas sobre investimento, comércio, investigação e questões ambientais que os EUA e a UE veem como uma alternativa ao trabalho com a China.

Os aliados, que identificaram mais de uma dúzia de projetos potenciais , enfrentam um desafio assustador. O longo e dispendioso processo de desenvolvimento de projetos de mineração ou refinação significa que o domínio de Pequim provavelmente continuará durante décadas. E as autoridades norte-americanas admitiram que é impossível substituir totalmente a China.

Autoridades dos EUA e da UE pretendem chegar a um acordo ainda este mês e lançar oficialmente o projeto em março. Eles discutirão o plano na Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, na próxima semana.

A UE e os EUA estão a discutir como optimizar os seus esforços na promoção da cooperação internacional em matérias-primas críticas, disse Olof Gill, porta-voz da Comissão Europeia, em resposta a perguntas, acrescentando que um aspecto importante destas conversações é encontrar “as melhores sinergias” entre o clube de matérias-primas essenciais da UE e outras atividades internacionais.

Um funcionário do Departamento de Estado dos EUA, que pediu para não ser identificado ao discutir assuntos internos, disse que os dois lados acreditam que planos separados de divulgação para nações ricas em recursos duplicam esforços e correm o risco de criar confusão. Eles também querem garantir o alinhamento com o objetivo mais amplo de reduzir a dependência do Ocidente da China para a produção e processamento de muitos minerais críticos, como lítio, manganês e cobalto, e coordenar adequadamente a mobilização das finanças estatais e das empresas privadas, disse o funcionário.

A UE já fazia parte da parceria de segurança mineral liderada pelos EUA, juntamente com a Austrália, o Canadá, a Finlândia, a França, a Alemanha, a Índia, a Itália, o Japão, a Coreia do Sul, o Reino Unido e outros, que visa canalizar o investimento estrangeiro para o setor da energia verde.

A UE também assinou os seus próprios pactos minerais com vários países, incluindo a República Democrática do Congo, que fornece cerca de 70% do abastecimento mundial de cobalto, e a Zâmbia.

Além disso, os membros da Ásia Central do grupo C5+1 – que inclui o Cazaquistão, a República do Quirguistão, o Tajiquistão, o Turquemenistão e o Uzbequistão – também manifestaram interesse na parceria de segurança mineral, disse o funcionário do Departamento de Estado dos EUA.

Entretanto, as conversações separadas entre a UE e os EUA sobre um acordo bilateral sobre minerais críticos continuam paralisadas devido aos direitos laborais e às preocupações sobre a viabilidade da adopção de um pacto comercial num ano eleitoral.

As autoridades dos EUA, que já fecharam um acordo bilateral com o Japão , queriam dar início a novos projetos de mineração e processamento, agindo como uma ponte entre as empresas privadas que procuram matérias-primas e as nações em desenvolvimento que têm dependido nos últimos anos principalmente da China para investimentos em recursos.