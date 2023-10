Angola prepara fórum pan-africano para cultura de paz

Angola está a ultimar os preparativos para o terceiro Fórum Pan-Africano para Cultura de Paz e Não Violência, a decorrer no âmbito da Bienal de Luanda, disse esta quinta-feira, na capital do país, o porta-voz da comissão multissectorial, Neto Júnior.

O referido fórum vai decorrer de 22 a 24 de Novembro próximo sob o lema “educação, cultura de paz e cidadania africana como ferramentas para o desenvolvimento sustentável do continente”.

Falando num encontro com jornalistas, o porta-voz realçou que, de 5 a 18 do mês em curso, foram realizadas várias actividades em prol da cultura de paz, com destaque para a audiência concedida pelo presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, à coordenadora da comissão multissectorial da Bienal de Luanda e ministra de Estado para a Área Social, Dalva Ringote Allen.

A audiência decorreu no dia 13 do mês em curso, na cidade de Adis Abeba, capital da Etiópia. O presidente da comissão confirmou a participação dos representantes máximos da União Africana no fórum.

Neto Junior informou que foi ainda realizada a primeira reunião ordinária do Comité Director do Fórum Pan-africano para a Cultura de Paz, composto por membros da comissão multissectorial da Bienal de Luanda e da Comissão para os Assuntos Políticos, Paz e Segurança da União Africana.

O evento serviu para avaliar e adoptar a nota conceptual e o programa da terceira edição do fórum.

A 3ª edição da Bienal de Luanda terá lugar no Hotel Intercontinental e contará com uma série de palestras, conferências e debates, assim como eventos paralelos voltados ao sector privado e à academia.

A mesma tem como finalidade contribuir para a construção e realização de uma África integrada, pacífica e próspera, em que os seus filhos assumem uma posição assertiva e solidária na transformação económica e social do continente.

A 3ª edição terá a participação de mais de 600 entidades.