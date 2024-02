Governo alemão recua e permite armazenamento de carbono para algumas indústrias poluentes

A Alemanha permitirá que as indústrias pesadas que não dispõem de outras formas de reduzir as emissões transportem e armazenem carbono no subsolo, uma inversão da posição original do governo para alcançar a neutralidade climática.

Uma estratégia chave apresentada na segunda-feira permitirá a exportação de carbono para instalações de armazenamento em locais como a Noruega e abrirá a exploração da zona económica exclusiva da Alemanha nos mares do Norte e Báltico para possíveis locais. A medida marca uma reviravolta fundamental, uma vez que o armazenamento de carbono – que foi alvo de protestos massivos há cerca de uma década – foi praticamente proibido no país.

A maior economia da Europa e o seu maior poluidor pretende ser neutra para o clima até 2045 – cinco anos antes da UE – uma meta que é “impossível de alcançar” sem tecnologias de captura, utilização e armazenamento de carbono, disse o ministro da economia, Robert Habeck , numa conferência de imprensa em Berlim. “Não fazer isso nos colocaria em desvantagem competitiva e nos custaria caro.”

A União Europeia apresentou no início deste mês um plano pedindo aos estados membros que desenvolvam locais de armazenamento de carbono, numa tentativa de remover até 400 milhões de toneladas de CO2 até 2040. O armazenamento em terra, no entanto, continuará proibido na Alemanha, a menos que os seus estados federais – que atualmente se opõem a tal medida — solicitam explicitamente uma exceção. Isto tornará as tecnologias CCS muito mais dispendiosas, uma vez que os resíduos têm de ser transportados por distâncias muito maiores.

O governo planeia subsidiar o desenvolvimento da CCS em indústrias como a do cimento, da cal, da química básica e da incineração de resíduos, uma vez que praticamente não dispõem de outra ferramenta para alcançar a neutralidade da rede. Um regime especial que prevê apoiar custos operacionais durante 15 anos já recebeu luz verde da Comissão Europeia no início deste mês.

O projecto de estratégia diz que a captura de carbono para centrais elétricas a gás ou de biomassa será permitida, mas deverá ser excluída do financiamento, enquanto a utilização da tecnologia para centrais a carvão permanece proibida. Estas exclusões deverão acalmar os críticos do Partido Verde da Alemanha, que se opôs vigorosamente à utilização da CCS no sector da energia.

O maior grupo ambientalista da Alemanha, NABU, disse que permitir a CCS para usinas de gás é o “sinal errado”. No entanto, é pouco provável que a sua utilização se torne um caso de negócio na Alemanha, de acordo com Ottmar Edenhofer, diretor do Instituto Mercator de Investigação sobre Bens Comuns Globais e Alterações Climáticas. Os preços do carbono deverão aumentar a médio prazo, tornando o funcionamento das centrais de gás mais caro, e o país pretende incentivar a mudança para o hidrogénio.

O maior grupo industrial da Alemanha, BDI, saudou a medida como “um passo importante para a transformação competitiva da indústria alemã em direção à neutralidade climática”.

O transporte do carbono capturado continuará a ser um desafio fundamental, especialmente porque o governo não planeia subsidiar a instalação de uma rede de gasodutos de CO2, mas pretende que esta seja financiada pelo sector privado. A Open Grid Europe GmbH , que atualmente está a planear a sua própria rede para o transporte de até 18 milhões de toneladas de carbono, tomou nota desta decisão “com interesse”, segundo Sabine Augustin, chefe de desenvolvimento de negócios.