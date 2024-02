Qatar aposta em negócios de GNL de longo prazo para conquistar quotas do mercado global

O Qatar procura mais negócios de gás natural liquefeito (GNL) na Europa e na Ásia, apostando que a procura continuará a crescer à medida que embarca num novo projeto multibilionário para expandir as exportações.

A nação do Médio Oriente – já um dos maiores fornecedores mundiais de GNL – planeia um novo aumento de 13% na capacidade anual, além de uma expansão anunciada anteriormente.

O crescimento populacional, particularmente na Ásia, impulsionará a procura, juntamente com uma recuperação económica em todo o mundo, disse o Ministro da Energia do Qatar, Saad Al-Kaabi . O país também pretende fechar mais contratos na Europa, disse ele.

A decisão de investir ainda mais na produção de gás poderá causar um excesso de oferta, à medida que alguns países se afastam dos combustíveis fósseis. A procura global de gás poderá atingir o pico no final desta década , segundo alguns analistas, incluindo a Agência Internacional de Energia.

A iniciativa do Qatar destaca a importância do gás para o país. As exportações do combustível são a maior fonte de receitas do país, o que já o tornou um dos países mais ricos e ajudou a aumentar a sua influência global desde que iniciou as remessas há cerca de duas décadas.

O Qatar irá adicionar 16 milhões de toneladas de capacidade de produção anual antes do final desta década, além de uma expansão de 49 milhões de toneladas por ano que já está em curso. Assinou um pacto de 27 anos com a China Petroleum & Chemical Corp. e com empresas europeias como Eni SpA , TotalEnergies SE e Shell Plc . Ainda assim, os dados da BloombergNEF mostram que o país precisa de encontrar compradores para o abastecimento de cerca de metade da expansão em curso.

A medida também ocorre no momento em que os Estados Unidos, o maior produtor mundial de GNL no ano passado, interromperam a emissão de novas licenças de exportação enquanto consideram o impacto do aumento das exportações no clima, na economia e na segurança nacional.

Essa decisão afetará os pequenos produtores americanos que dependem da garantia de acordos de vendas de longo prazo para sustentar investimentos em projetos de liquefação, segundo Al-Kaabi.

“Os compradores não irão atrás desses vendedores se todos os dias o governo puder interromper o processo”, disse ele. “É muito difícil ter um planeamento de longo prazo quando as políticas são incertas.”

Os preços do gás natural caíram nos últimos meses, em parte devido ao clima ameno e à procura fraca, mas também porque a crise energética da Europa se dissipou e espera-se que novas instalações de produção de GNL aliviem qualquer tensão residual do mercado.

Embora seja contra-intuitivo para o Qatar expandir-se num mercado potencialmente com excesso de oferta, o Qatar, que é o fornecedor de GNL de custo mais baixo do mundo, pode beneficiar de uma maior quota de mercado a longo prazo, enquanto transmite a imagem de um fornecedor fiável.