Ministra do Ensino Superior trabalha no Brasil

A ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria Bragança, efectua uma visita de trabalho de dois dias ao Brasil, no quadro do reforço da cooperação entre os dois países.

Segundo uma nota de imprensa, enviada hoje a ANGOP, no primeiro dia de visita, a ministra Maria Bragança manteve um encontro de cortesia com o embaixador de Angola no Brasil, Manuel Bravo, e visitou o Hospital Universitário de Brasília.

A governante vai reunir com os ministros brasileiros da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e da Educação, Camilo Santana.

Maria Bragança, que está no Brasil desde domingo último, faz-se acompanhar de responsáveis do Ministério Angolano do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI).

O MESCTI é o departamento ministerial auxiliar do Presidente da República, enquanto Titular do Poder Executivo.

O referido ministério é responsável por conceber, formular, executar, monitorizar, fiscalizar e avaliar as políticas públicas e programas sectoriais do Governo nos domínios do ensino superior, ciência, tecnologia e inovação, à luz do Decreto Presidencial nº 26/18, de 1 de Fevereiro. AMC/OHA