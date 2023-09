A União Europeia deve limitar-se ao combustível fóssil para produzir hidrogénio, afirma ONG

A descarbonização de algumas das indústrias mais poluentes da União Europeia poderia ser mais eficaz se fossem utilizados combustíveis fósseis para produzir hidrogénio no curto prazo, em vez de energias renováveis, de acordo com uma organização ambientalista.

O chamado “hidrogénio azul” – que é produzido a partir de gás natural, mas com emissões de dióxido de carbono capturadas e armazenadas – é menos dispendioso e, portanto, tem maior probabilidade de ser escalado rapidamente do que o “hidrogénio verde” produzido a partir de energias renováveis, de acordo com a Clean Air Task Force, uma organização com sede em Boston.

Os seus investigadores criticaram a meta da UE de produzir e importar 20 milhões de toneladas de hidrogénio verde até 2030, argumentando que falta uma “base clara” e que absorveria eletricidade produzida a partir de fontes renováveis que poderiam ser melhor aproveitadas. As suas conclusões lançam dúvidas sobre o papel previsto do hidrogénio verde na descarbonização da economia da UE, mesmo que os decisores políticos tenham feito dele uma parte crucial dos seus planos.

“Não deveríamos investir financiamento público em projetos que não sejam ideais e que levarão a projetos muito ineficientes”, disse Magnolia Tovar, diretora global de combustíveis com zero carbono da CATF, numa entrevista. “Somos críticos em relação às metas. Seria bom se os objetivos fossem reavaliados.”

O hidrogénio, o elemento químico básico que alimenta o sol, tem potencial para gerar energia com quase nenhuma emissão de CO2. Mas, ao contrário da energia solar ou eólica, primeiro o hidrogénio precisa de ser extraído. Isso pode ser feito de várias maneiras, algumas das quais são mais limpas do que outras. Por enquanto, as formas de produção mais comuns – e mais baratas – dependem de combustíveis fósseis.

Os investigadores do CATF disseram que a implantação do hidrogénio deve ser limitada às indústrias com utilização intensiva de emissões que já o utilizam, por exemplo como matéria-prima química, ou onde não estão disponíveis outras opções de descarbonização energeticamente eficientes ou económicas.

Outros grupos ambientalistas pressionaram contra a utilização do hidrogénio azul, argumentando que a mitigação das emissões através da captura e armazenamento de carbono corre o risco de prender o continente aos combustíveis fósseis.

A CATF, no entanto, diz que é mais rentável do que importar hidrogénio produzido em locais distantes utilizando energias renováveis. Recomendou também explorar a utilização de gás natural liquefeito importado para produzir hidrogénio mais próximo dos utilizadores finais na Europa, especialmente depois de o continente ter aumentado a capacidade de importação de GNL no rescaldo da guerra da Rússia na Ucrânia.

O relatório do CATF analisa as implicações em termos de custos dos diferentes métodos de transporte de hidrogénio para a Europa a partir de potenciais exportadores como a Noruega, a Argélia, os EUA ou o Chile.

Para o transporte por gasodutos, a Noruega é o fornecedor mais barato de hidrogénio de baixo carbono, em pequenos volumes de cerca de 250.000 toneladas de hidrogénio por ano, enquanto a Argélia é o fornecedor de custo mais baixo, em volumes de 1 milhão de toneladas e superiores.