Reino Unido e União Europeia discutem hoje tarifas de veículos elétricos pós-Brexit

Autoridades britânicas e da União Europeia se reunirão na quarta-feira para discutir os planos pós-Brexit para impor uma tarifa sobre veículos elétricos do Reino Unido, à medida que se aproxima o prazo para adiar a mudança.

As regras de origem dos VE, que deverão ser introduzidas gradualmente no comércio entre a Grã-Bretanha e a EU e que se tornaram uma área-chave de discórdia na relação em curso, estão na agenda de uma reunião de meio dia do Comité Especializado de Comércio Reino Unido-UE.

O que está em jogo é se os VE comercializados entre o Reino Unido e a UE atrairão uma tarifa de 10% a partir do próximo ano se menos de 45% do seu valor vier da região, conforme estipulado no Acordo de Comércio e Cooperação pós-Brexit. A indústria afirmou que a medida poderá custar ao setor 4,3 mil milhões de euros (4,6 mil milhões de dólares) e beneficiar os concorrentes chineses.

“A representação foi feita e continua a ser feita porque sabemos que o prazo está se aproximando, mas estou otimista de que a decisão certa será tomada”, disse o ministro da Indústria do Reino Unido, Nus Ghani, em entrevista à Bloomberg na noite de segunda-feira.

Os veículos eléctricos tornaram-se um importante ponto focal das tensões comerciais globais nas últimas semanas. A esperança do Reino Unido de que a UE opte por adiar a introdução de tarifas é parcialmente motivada pela decisão da UE de abrir uma revisão do impacto das importações de automóveis chineses no mercado da UE, disse Ghani.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak , e os fabricantes de automóveis europeus pretendem prolongar o período de introdução progressiva planeado por três anos, permitindo mais tempo para o desenvolvimento da cadeia de abastecimento de baterias da região. Sunak pediu ao chanceler alemão Olaf Scholz para ajudar a atrasar as tarifas, informou a Bloomberg em julho.

Mas até agora, as autoridades da UE e os Estados-membros têm estado divididos sobre o assunto, mesmo depois de diplomatas terem discutido o assunto na segunda-feira, disse uma pessoa familiarizada com a discussão.