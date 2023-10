Vice-Presidente anuncia fundo para melhoria do ensino superior

A Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, anunciou esta quinta-feira, na província do Huambo, um fundo de 200 milhões de dólares norte-americanos para aumentar o acesso ao ensino superior no país e garantir a qualidade neste subsistema.

Esperança da Costa, que falava durante um encontro com a comunidade académica, no quadro da visita de trabalho nesta província, informou que o fundo foi autorizado pelo Presidente da República, João Lourenço, numa parceria com o Banco Mundial.

Segundo a Vice-Presidente, o fundo visa, ainda, fortalecer a gestão de novos cursos, pós-graduação, harmonização curricular e equidade do género.

Esperança da Costa disse ser igualmente objectivo salvaguardar a qualidade do sub-sistema de educação, a nível do ensino geral, pelo que se vai investir nos Institutos Superiores de Ciências da Educação (ISCED).

Apontou como prioridades os ISCED das províncias do Huambo, Huíla, Uíge e a Escola Superior Pedagógica do Bengo, bem como a aposta nas competências digitais.

“O Executivo vai continuar a investir na formação de quadros na nossa academia”, afirmou, sublinhando que o Huambo sempre foi reconhecido como um dos maiores centros académicos de Angola, à par de Luanda e da Huíla.

De igual modo, referiu que o Governo mantém o engajamento na busca de soluções para as dificuldades da população, para que esta conheça uma vida melhor e tenha um futuro mais risonho.

Em trabalho na província desde quarta-feira, a Vice-Presidente disse testemunhar evolução do Huambo em várias vertentes, sobretudo o assinalável progresso no subsistema do ensino superior, pelo que manifestou satisfação.

Esta quinta-feira, deu seguimento a jornada de auscultação das preocupações em algumas instituições do ensino superior, nomeadamente as faculdades de Ciências Agrárias, Medicina, Direito, o Instituto Politécnico, a Escola de Formação Especial, o ISCED, no Centro de Formação do Caminho de Ferro de Benguela (CFB) e no hospital municipal do Huambo.

Para sexta-feira, último dia da sua visita na província, está reservada deslocação ao município de Cachiungo, onde vai visitar as obras do campus universitário, a missão evangélica, a estação de tratamento de água e manterá um encontro com a mulher rural.VC/VM