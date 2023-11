Senado dos EUA trabalha para evitar paralisação com possível votação nesta quarta-feira

Líderes democratas e republicanos no Senado dos Estados Unidos disseram nesta quarta-feira que poderiam votar no final do dia uma lei que manteria o financiamento do governo e evitaria uma paralisação parcial.

“Sem drama, sem atraso, sem paralisação do governo. Esse é o nosso objetivo e esperamos ter um acordo muito em breve”, disse o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, democrata, no plenário do Senado.

Líderes de ambos os partidos disseram que apoiam um projeto de lei de gastos provisório que foi aprovado na Câmara dos Deputados, controlada pelos republicanos, por uma ampla margem bipartidária na terça-feira (14).

O atual financiamento expira à meia-noite de sexta-feira no horário local e as duas casas do Congresso precisam aprovar uma lei de gastos e enviá-la ao presidente democrata Joe Biden para sancioná-la antes disso, a fim de evitar interrupções.

O senador republicano John Thune disse que uma votação do projeto de lei no final do dia era possível.

“No momento não estamos vendo nada que sugira que não poderíamos processar isso rapidamente”, disse.

Por David Morgan e Moira Warburton