Conclusões da cimeira Biden-Xi: Pequenos progressos, mas os fundamentos de um relacionamento tenso não mudarão

A cimeira do presidente Joe Biden com o presidente da China, Xi Jinping, na quarta-feira, em São Francisco, à margem da Cimeira da APEC, pode ter fechado um período difícil na relação diplomática mais crítica do mundo, que caiu para o seu nível mais baixo em 50 anos.

Mas com as expectativas dos dois lados deliberadamente baixas e com cada lado tendo incentivos significativos para declarar a reunião produtiva, não foi uma grande conquista que a mensagem fosse otimista após quatro horas de conversações.

Biden saiu esperançoso de ter atenuado os riscos representados pelas forças dos EUA e da China que operam em locais perigosamente próximos na Ásia-Pacífico, que pretende evitar que se transforme em mais uma crise global politicamente ruinosa durante a sua candidatura à reeleição no próximo ano.

Xi precisava de fazer uma declaração ao seu eleitorado interno na hierarquia comunista de que tem relações vitais com os EUA sob controlo num momento de conflito económico. Ele também precisava enviar um sinal de que a China considera agora que é do seu interesse diminuir as tensões com outras grandes potências, especialmente os EUA, após um capítulo tenso.

No entanto, os progressos importantes, mas incrementais, pouco contribuirão para mitigar os factores subjacentes que levam os EUA e a China a uma rivalidade mais perigosa.

Denominando a sua abordagem a Xi como “confiar, mas verificar”, Biden explicou após a cimeira que, embora a China e os EUA mantivessem uma relação competitiva, “a minha responsabilidade é torná-la… racional e administrável, para que não resulte em conflito .” Biden tem uma estratégia de contenção, mas não de resolução, das tensões entre os Estados Unidos e a China para evitar uma erupção.

Xi, embora argumentasse que o mundo era suficientemente grande para que os EUA e a China coexistissem, alertou que os Estados Unidos não deveriam planear “suprimir ou conter” o seu país, expressando a crença de Pequim de que o desejo dos EUA de competir com o seu rival em ascensão é realmente destinada a frustrar o destino legítimo da China.

Esta é uma desconexão de pontos de vista que uma única cimeira não tinha esperança de corrigir. E antes das eleições americanas do próximo ano não haverá tempo nem vontade política para avançar no sentido da abertura de pontes de ligação.

Um acordo para restabelecer contactos entre os militares dos EUA e da China pode ser a coisa mais importante que os dois líderes decidiram.

“Erros de cálculo vitais de ambos os lados podem causar problemas reais a um país como a China ou qualquer outro país importante”, disse Biden aos repórteres.

A possibilidade de as forças navais ou aéreas dos EUA e da China tropeçarem num incidente nos mares do Sul ou Leste da China é um dos cenários de pesadelo para a segurança nacional que mantém autoridades e analistas de política externa acordados à noite. Os Estados Unidos têm, portanto, tentado durante meses restaurar a comunicação cortada pela China após a visita da então presidente da Câmara, Nancy Pelosi, a Taiwan no ano passado.

A administração Biden está preocupada com dezenas do que chama de operações “não profissionais” levadas a cabo por aviões e navios chineses perto de navios e aviões de guerra dos EUA. Por exemplo, um caça chinês chegou a 3 metros de um bombardeiro B-52 da Força Aérea dos EUA no mês passado. A queda de um avião dos EUA ou uma colisão entre navios poderia desencadear uma escalada perigosa que seria difícil de neutralizar, sobretudo devido às tensas reações políticas que desencadearia em ambos os países.

Mesmo nos dias mais sombrios da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética mantiveram contactos para evitar que mal-entendidos se transformassem em espiral no Armagedom. E mesmo no meio de tensões provocadas pela invasão da Ucrânia pela Rússia, altos responsáveis do Pentágono trabalham para descomplicar as suas operações com Moscovo em zonas de guerra como a Síria. A ausência desse diálogo com a China tem sido surpreendente.

Os EUA já estão sobrecarregados à medida que as guerras se intensificam na Ucrânia e no Médio Oriente. Mais turbulência alimentaria as alegações do Partido Republicano de que ele é velho e fraco e reforçaria as acusações do principal candidato republicano, Donald Trump, de que o mundo está fora de controle sob a supervisão de Biden.

Biden sabia que o seu encontro com Xi desencadearia uma tempestade política interna. Basta falar com a China para desencadear alegações de que o presidente está apaziguando um inimigo. O senador Jim Risch, o principal republicano na Comissão de Relações Exteriores do Senado, alertou no final da cimeira que Biden tinha “mais uma vez minado os interesses de segurança nacional dos EUA”. O senador de Idaho acrescentou: “A China não é um país normal – é um estado agressor. Biden está cedendo a Xi em troca de uma série de grupos de trabalho e mecanismos de engajamento sem sentido”.

Biden tinha enormes incentivos políticos para tornar esta cimeira um sucesso, mas também precisava de mostrar que era duro com Xi. Talvez seja por isso que Biden respondeu desajeitadamente a um jornalista, logo após a reunião, que ainda considerava Xi um ditador.

A China respondeu imediatamente, atacando a falta de sentido diplomático de Biden.

Xi também enfrenta tensões políticas internas

Embora seja o líder chinês mais poderoso em décadas, Xi também enfrenta pressões e restrições políticas – numa medida muitas vezes não apreciada nos EUA.

Xi chegou a São Francisco após um período de turbulência incomum na política chinesa, demitindo seus ministros das Relações Exteriores e da Defesa nos últimos meses. Entretanto, a economia da China enfrenta múltiplas crises, incluindo o colapso do mercado imobiliário e o aumento do desemprego juvenil.

Xi precisa de inverter a fuga de investimento estrangeiro numa altura em que muitos executivos e académicos dos EUA questionam se as fortes tensões sino-americanas ameaçarão a sua segurança pessoal, caso visitem o país. Isto ajuda a explicar uma ofensiva de charme nos meios de comunicação oficiais chineses nas horas que antecederam a cimeira – e as reuniões de Xi com executivos empresariais dos EUA em São Francisco e um jantar com amigos americanos que ele fez numa viagem de longa data a Iowa.

O próximo ano não será simplesmente turbulento nas relações EUA-China por causa das eleições presidenciais americanas. As eleições em Taiwan, em Janeiro, também representarão um teste severo. Xi compareceu à cimeira em busca da reafirmação pública de Biden de que os EUA ainda apoiam a política de “Uma China”, que reconhece a posição da China de que Taiwan faz parte da China, mas não chega a reconhecer a reivindicação de Pequim à ilha autónoma de 23 milhões de habitantes. “Não vou mudar isso, isso não vai mudar”, disse Biden, que, no entanto, irritou repetidamente Pequim ao dizer que defenderia Taiwan se a China atacasse.

Os fundamentos do relacionamento não mudarão

Os fundamentos do relacionamento entre os Estados Unidos e a China não vão mudar tão cedo. No fundo trata-se de uma luta pela hegemonia mundial. Durante a guerra fria, a União Soviética ameaçou a hegemonia militar americana, mas nunca foi capaz de desafiar os EUA do ponto de vista económico. Hoje, a China é cada vez mais um rival militar e económico dos EUA.

A trajectória das relações EUA-China parece destinada a inclinar-se para o confronto, que deve ser constantemente gerido para evitar uma erupção num conflito aberto.

Washington acredita que a China é a única nação que pode usurpar os EUA como potência global dominante. A estratégia formal de segurança nacional de Biden , um documento exigido pelo Congresso, diz que a China é “o único concorrente com a intenção de remodelar a ordem internacional e, cada vez mais, com o poder económico, diplomático, militar e tecnológico para o fazer”.

Neste momento, uma ligeira abertura aos EUA parece ser do interesse de Xi. Mas as forças que impulsionam as potências para um maior confronto são amplas e voláteis. Cumprir os padrões baixos numa cimeira moderadamente bem-sucedida não mudará os fundamentos da sua rivalidade.

Ontem, o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim , apelou, durante a Cimeira da APEC, aos EUA e à China para conversarem mais e aumentarem a colaboração em grandes questões globais como as alterações climáticas, dizendo que os países em desenvolvimento não podem ser forçados a escolher entre as duas superpotências. Ele acrescentou que “os países como a Malásia não podem ser forçados a ver o mundo e as grandes potências na mentalidade da Guerra Fria. Essa mentalidade da Guerra Fria deve acabar.”

Por Editor Económico

Portal de Angola