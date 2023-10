Presidente João Lourenço defende retomada da ligação aérea entre Angola e o Quénia

O Presidente da República, João Lourenço, destacou, este sábado, em Nairobi, a necessidade da retomada dos voos directos entre Angola e o Quénia.

Falando à imprensa, no quadro da visita de Estado ao Quénia, João Lourenço adiantou que não só vai permitir aproximar os povos dos dois países, mas impulsionar também as trocas comerciais.

O estadista angolano afirmou que o Executivo angolano vai trabalhar para materializar esse propósito, brevemente, para aumentar as trocas comerciais, uma área estratégica para alavancar a cooperação entre os dois países.

João Lourenço considerou importante aumentar as trocas comerciais e conta com o Quénia para ajudar os angolanos em vários sectores, com particular realce para o segmento turístico, um ponto forte dos quenianos.

“O Quénia tem uma economia assente no turismo e na agricultura, sectores que interessam a Angola, que possui grande potencial pela abundância de recursos naturais e procura diversificar a economia demasiado dependente do petróleo”, disse João Lourenço.

Na sua intervenção, João Lourenço destacou a importância dos quatro instrumentos jurídicos assinados entre as partes, com destaque para agricultura, ciência, transporte e isenção de vistos.

João Lourenço manifestou satisfação pelo facto de o governo queniano ter anunciado a isenção de visto em passaportes angolanos, se comprometendo em trabalhar no mesmo sentido nos próximos tempos.

Durante a sua intervenção, João Lourenço aproveitou a oportunidade para convidar o seu homólogo para visitar Angola, esperando que as duas diplomacias acertem as datas para o efeito.

Os dois países mantêm relações há vários anos. Em 2012, assinaram três instrumentos jurídicos. Trata-se do Acordo Geral de Cooperação Económica, Científica, Técnica e Cultural, o Memorando de Entendimento sobre Consultas Políticas entre o Ministério das Relações Exteriores e o dos Negócios Estrangeiros e Comércio Internacional do Quénia, bem como o Acordo sobre a criação da Comissão Bilateral. FMA/VM