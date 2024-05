O ANC está em terreno desconhecido para governar a África do Sul, indicam os primeiros resultados eleitorais

Poucas horas depois do Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, ter previsto com confiança que o partido no poder manteria facilmente o seu domínio político de três décadas, era cada vez mais claro que os eleitores tinham outras ideias – enviando o país para um terreno desconhecido.

Os primeiros resultados das eleições de quarta-feira mostram que o Congresso Nacional Africano está a perder apoio em Gauteng e KwaZulu-Natal, as duas províncias mais populosas, e uma extrapolação dos resultados por um organismo de investigação estatal sugere que obterá apenas 42% dos votos nacionais.

Se essa projecção se revelar correcta, o partido perderá a maioria absoluta que obteve em todas as eleições desde o fim do apartheid e terá de se associar a pelo menos um dos seus principais rivais para manter o poder ou formar um governo minoritário, o que significa que já não terá carta branca para determinar a política.

A perspectiva do ANC se unir aos populistas Combatentes pela Liberdade Económica ou ao Partido uMkhonto weSizwe (MKP), que é liderado pelo ex-presidente Jacob Zuma , contaminado por escândalos, assustou os mercados financeiros – o rand, os títulos do país e o seu mercado de ações caíram depois que as projeções foram anunciadas.

Os títulos irão provavelmente recuperar caso o ANC se associe à Aliança Democrática, favorável aos negócios, que parece destinada a manter a sua posição como principal oposição. Isto pode revelar-se complicado porque os dois partidos têm há muito tempo uma relação antagónica, entrando em conflito sobre tudo, desde a política de saúde e educação até à gestão do orçamento nacional.

Ramaphosa não foi visto em público desde que votou no Soweto, perto de Joanesburgo, na quarta-feira. Recusou-se a discutir opções de coligação antes das eleições, porque estava inflexível de que o ANC seria capaz de continuar a governar por si próprio. É improvável que as negociações formais de cooperação comecem até que os resultados finais sejam divulgados no próximo fim de semana, e a incerteza reinará até que sejam concluídas.

Muitos dos votos apurados até agora provêm da região predominantemente rural do Cabo Oriental, um reduto do ANC e local de nascimento dos dois primeiros presidentes negros do país, Nelson Mandela e Thabo Mbeki.

Tanto o líder da DA, John Steenhuisen , como o chefe da EFF, Julius Malema, indicaram que estariam preparados para trabalhar com o ANC.

O ANC, de 112 anos, liderou a luta contra o governo da minoria branca e detém a maioria parlamentar desde que venceu as primeiras eleições democráticas do país sob Mandela, em 1994.

Mas aos seus primeiros 15 anos triunfantes no poder foram seguidos por uma era de corrupção, má gestão e estagnação económica. Muitos sul-africanos ficaram desiludidos com o fracasso do partido em abordar plenamente o legado de desigualdade racial do apartheid, um tema que tanto o MKP como a EFF têm defendido.

A economia da África do Sul cresceu em média menos de 1% ao ano durante a última década, à medida que os apagões generalizados e a deterioração das infraestruturas prejudicavam a produção.