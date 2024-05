Donald Trump é considerado culpado de todas as acusações no caso Hush Money em Nova York

Um júri de Nova Iorque considerou Donald Trump culpado de vários crimes no seu julgamento, tornando-o no primeiro ex-presidente dos EUA a ser condenado por crimes.

Trump foi considerado culpado na quinta-feira por todas as 34 acusações de falsificação de registos comerciais para ocultar um pagamento secreto à atriz de filmes de adultos Stormy Daniels, pouco antes das eleições de 2016. Os promotores disseram que Trump liderou um esquema mais amplo para influenciar a eleição, ocultando histórias de seus supostos encontros sexuais com mulheres.

A condenação cria um caminho jurídico e político assustador para Trump, que enfrentará o presidente Joe Biden em novembro como o presumível candidato republicano. Trump, que repetidamente atacou o caso como interferência eleitoral democrata, poderá ser condenado a até quatro anos de prisão, mas certamente recorrerá e poderá permanecer em liberdade durante o processo. Trump negou ter um caso com Daniels e falsificar registos.

O veredicto é um dos momentos mais importantes da história política dos EUA, forçando os eleitores a decidir se querem um criminoso condenado na Casa Branca. Mas Trump, um bilionário que fez fortuna no setor imobiliário, mantém um controle férreo sobre o Partido Republicano, apesar do seu histórico de escândalos jurídicos e pessoais.

Trump, de 77 anos, ainda enfrenta julgamentos criminais em Washington e na Geórgia pela sua tentativa de anular as eleições de 2020, e um na Florida por não ter devolvido documentos confidenciais de segurança nacional que obteve da Casa Branca. No entanto, a sua angariação de fundos e o seu apoio político continuam fortes e ele lidera Biden em muitas sondagens. Se for eleito, Trump não pode perdoar-se a si próprio porque foi condenado por acusações estaduais, e não federais.