Azerbaijão, anfitrião da COP29, trabalha em proposta para impor um imposto global sobre os combustíveis fósseis

O Azerbaijão, que acolherá a Cimeira climática das Nações Unidas este ano está a trabalhar numa proposta para impor um imposto sobre a produção de petróleo, gás e carvão, a fim de financiar a acção climática nos países em desenvolvimento.

Autoridades azeris que lideram os preparativos para a reunião da COP29 em novembro falarão sobre a iniciativa numa reunião da ONU na próxima semana. É pouco provável que listem os países que apoiam a taxa nesta fase inicial.

Chamado de “Mecanismo Financeiro Norte-Sul”, o programa colocaria uma parte das receitas dos combustíveis fósseis num fundo que financiaria projetos climáticos. As nações produtoras de combustíveis fósseis que participarem seriam acionistas e provavelmente receberiam parte dos lucros de quaisquer empreendimentos em que o fundo investisse.

Uma apresentação vista pela Bloomberg apresentou um exemplo de uma taxa de 0,20 dólares por barril de petróleo aplicada à produção anual do Azerbaijão, o que arrecadaria 40 milhões de dólares por ano. Com base numa média de 80 milhões de barris de petróleo produzidos diariamente em todo o mundo, isso equivaleria a cerca de 6 mil milhões de dólares por ano.

Não está claro se a ideia ganhará força. Mesmo que isso aconteça, o resultado final poderá ser bastante diferente daquele que a Presidência do Azerbaijão está a avançar agora. A proposta já suscitou uma resposta cética e cautelosa de alguns países, incluindo os Estados Unidos, o maior produtor mundial de petróleo e gás, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

O financiamento climático deverá dominar o debate na COP29, que será realizada em Baku, e o país anfitrião será julgado pela sua capacidade de encontrar um avanço depois de anos em que as nações ricas não cumpriram as promessas de ajudar os países em desenvolvimento a reduzir as emissões e a lidar com clima mais extremo. A taxa proposta poderia ser uma forma de mostrar que os produtores de combustíveis fósseis estão a avançar.

Ainda assim, pessoas informadas sobre o plano disseram estar preocupadas com a possibilidade de dar luz verde aos países produtores de petróleo para manterem os volumes elevados, sob o pretexto de que as vendas aumentariam o financiamento climático. Os países concordaram em abandonar os combustíveis fósseis pela primeira vez na cimeira do ano passado no Dubai, embora a Arábia Saudita tenha recuado na redacção do acordo.

As pessoas também estavam preocupadas com a forma como os lucros do fundo seriam distribuídos: seriam usados para estimular novas ações climáticas ou simplesmente recompensar os acionistas? Os negociadores terão de discutir quanto será atribuído a projectos de energia limpa, como parques solares e eólicos, e quanto será destinado à adaptação climática.

Um imposto sobre combustíveis fósseis não é uma ideia nova. As pequenas nações insulares levantaram a perspectiva pela primeira vez na COP27, no Egipto, em 2022. Mas a sua proposta era utilizar os recursos para preencher um fundo que compensaria os países vulneráveis ao clima – aqueles que pouco contribuíram para a crise climática, mas que suportam o peso das suas consequências. — por danos causados por condições meteorológicas mais extremas.

Os gastos globais na transição para energias limpas atingiram 1,8 trilhões de dólares no ano passado, segundo a BloombergNEF. Essa soma terá de aumentar para 2,7 trilhões de dólares anuais para estar no caminho certo para cumprir as metas do Acordo de Paris. Grande parte desse défice deve-se à falta de investimento nos mercados emergentes.