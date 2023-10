Presidente da UNITA trabalha em Malanje

O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, trabalha desde a tarde de ontem, na cidade de Malanje, no ambito das XI jornadas parlamentares do partido, que a província acolhe de 5 a 7 deste mês.

À sua chegada, o político foi recebido com uma passeata automóvel, tendo presidido um acto de massas, que visou manter contacto com os militantes do partido, seguido de encontro com a direcção e deputados daquela formação partidária.

Na ocasião, Adalberto Costa Júnior, apelou a massa militante no sentido de se manter confiante aos programas de curto, médio e longo prazos de governação inclusiva do partido.

Entretanto, reiterou a necessidade da realização das autarquias em 2024, visando a melhoria da qualidade de vida dos angolanos.

“Vamos continuar a trabalhar para atingir a meta de governaçao em 2027, para servir o país e os angolanos”, frisou, acrescentando haver necessidades de melhoria dos sectores da saúde, educação, energia e outros, sobretudo nos municípios.

A jornada de trabalho do presidente da UNITA reserva para quarta-feira (4), audiência com o governador em exercício de Malanje, João Cariqui e encontros de cortesia com os líderes das Igrejas Católica e Metodista Unida, bem como visitas a instituições de ensino médio e superior, na cidade de Malanje.

As jornadas parlamentares decorrerão sob o lema “Grupo Parlamentar da UNITA, pela Democracia, cidadania e desenvolvimento inclusivo”, e servirá para discutir aspectos ligados a democracia, cidadania e desenvolvimento inclusivo do país, bem como proceder ao balanço das acções do primeiro ano parlamentar da quinta legislatura.

A situação socioeconómica e política da província e os princípios e regras para a elaboração do Orçamento Geral do Estado (OGE) e respectivos mecanismos de fiscalização, constam também das abordagens do encontro. NC/PBC