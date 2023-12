PR orienta sessão do Conselho de Segurança Nacional

A reunião abordou temas específicos ligados ao âmbito de actuação do Conselho de Segurança Nacional.

O Conselho de Segurança Nacional é o órgão de consulta do Presidente da República para assuntos relativos à condução da política e estratégia de Segurança Nacional, bem como à organização, funcionamento e disciplina das Forças Armadas Angolanas, da Política Nacional e demais organismos de garantia da ordem constitucional e dos órgãos de inteligência e de segurança do Estado, em particular.

São membros deste órgão o Vice-Presidente da República, os presidentes da Assembleia Nacional, dos tribunais Constitucional e Supremo e o Procurador-Geral da República.

Fazem, igualmente parte do conselho, os ministros de Estado e ministros indicados pelo Presidente da República, além de outras entidades que o Titular do Poder Executivo determinar. PA/ADR