Cidadãos dão “nota negativa” à oposição

É habitual ouvir críticas da oposição contra quem governa e, em Angola, o Executivo do MPLA tem sido alvo de todas as críticas.

Entretanto, cidadãos ouvidos pela Voz da América dão nota negativa ao desempenho dos partidos e deputados da oposição durante 2023.

Os entrevistados não escondem o seu descontentamento.

Edgar Francisco, funcionário público, entende ser necessário que as lideranças da oposição encontrarem mecanismos capazes de traçar soluções para a economia.

“Eu acho que os líderes dos partidos políticos da oposição deviam reunir-se e criar mecanismos para poder alavancar a nossa economia, não em base da falsidade”, aponta.

Outra funcionária pública, Manuela Daniel Francisco, entende que a oposição está mais preocupada com as regalias que tem do que na defesa dos interesses da população.

“Para mim a oposição em Angola não existe porque eles (deputados) entram com a ideia de chegar àquele lugar, ter acesso livre, ter as regalias e ponto final”, afirma.

Já o estudante Joaquim Lutambi considera que “temos uma oposição reativa quando deveríamos ter uma oposição proativa, temos uma oposição que reage muito lenta e parece termos uma oposição que está conexa com o partido totalitário”, a quem ele acusa de também tudo fazer para “ofuscar a oposição”.