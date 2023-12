Os países em desenvolvimento pagaram um recorde de 443,5 mil milhões de dólares em dívida pública em 2022 – Banco Mundial

Os países mais pobres enfrentam o risco de crises de dívida à medida que os custos dos empréstimos aumentam. Na sequência do maior aumento nas taxas de juros globais em quatro décadas, os países em desenvolvimento gastaram um recorde de 443,5 mil milhões de dólares para pagar a sua dívida externa pública e com garantia pública em 2022, mostra o mais recente Relatório da Dívida Internacional do Banco Mundial.

O aumento dos custos deslocou recursos escassos de necessidades críticas, como a saúde, educação e meio ambiente. Os pagamentos do serviço da dívida – que incluem capital e juros – aumentaram 5% em relação ao ano anterior para todos os países em desenvolvimento. Os 75 países elegíveis para contrair empréstimos junto da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) do Banco Mundial – que apoia os países mais pobres – pagaram um valor recorde de 88,9 mil milhões de dólares em serviço da dívida em 2022. Na última década, os pagamentos de juros por parte destes países quadruplicaram, para um máximo histórico de 23,6 mil milhões de dólares em 2022. Prevê-se que os custos globais do serviço da dívida para os 24 países mais pobres aumentem em 2023 e 2024 até 39%, segundo o relatório.

O aumento das taxas de juro intensificou as vulnerabilidades da dívida em todos os países em desenvolvimento. Só nos últimos três anos, registaram-se 18 incumprimentos soberanos em 10 países em desenvolvimento – um número superior ao registado em todas as duas décadas anteriores. Hoje, cerca de 60% dos países de baixo rendimento correm um risco elevado de sobreendividamento ou já se encontram nele.

Os pagamentos de juros consomem uma parcela cada vez maior das exportações dos países de baixo rendimento, conclui o relatório. Além disso, mais de um terço da sua dívida externa envolve taxas de juro variáveis que podem subir repentinamente.

Muitos destes países enfrentam um fardo adicional: o capital acumulado, os juros e as taxas em que incorreram pelo privilégio de suspensão do serviço da dívida ao abrigo da Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) do G-20. O dólar americano mais forte está a agravar as suas dificuldades, tornando ainda mais caro para os países efectuarem pagamentos. Nestas circunstâncias, um novo aumento das taxas de juro ou uma queda acentuada nas receitas de exportação poderão levá-los ao limite.

À medida que os custos do serviço da dívida aumentaram, as novas opções de financiamento para os países em desenvolvimento diminuíram. Em 2022, os novos compromissos de empréstimos externos a entidades públicas e com garantia pública nestes países caíram 23%, para 371 mil milhões de dólares – o nível mais baixo numa década. Os credores privados abstiveram-se em grande parte dos países em desenvolvimento, recebendo mais 185 mil milhões de dólares em reembolsos de capital do que desembolsaram em empréstimos.

Isto marcou a primeira vez desde 2015 que os credores privados receberam mais fundos do que colocaram nos países em desenvolvimento. As novas obrigações emitidas por todos os países em desenvolvimento nos mercados internacionais caíram mais de metade entre 2021 e 2022, e as emissões por países de baixo rendimento caíram mais de três quartos. A nova emissão de obrigações por países elegíveis para a AID caiu mais de três quartos, para 3,1 mil milhões de dólares.

Com o financiamento dos credores privados a secar, o Banco Mundial e outros bancos multilaterais de desenvolvimento intervieram para ajudar a colmatar a lacuna. Os credores multilaterais forneceram 115 mil milhões de dólares em novos financiamentos de baixo custo para os países em desenvolvimento em 2022, quase metade dos quais vieram do Banco Mundial. Através da AID, o Banco Mundial forneceu mais 16,9 mil milhões de dólares em novos financiamentos a estes países do que recebeu em reembolsos de capital – quase três vezes o número comparável de há uma década. Além disso, o Banco Mundial desembolsou 6,1 mil milhões de dólares em subvenções a estes países, três vezes o montante em 2012.

O relatório observa que os países elegíveis para a AID passaram a última década a aumentar a sua dívida a um ritmo que excede o seu crescimento económico – um sinal de alerta para as suas perspectivas nos próximos anos. Em 2022, o stock combinado da dívida externa dos países elegíveis para a AID atingiu um recorde de 1,1 trilhões de dólares – mais do dobro do nível de 2012. De 2012 a 2022, os países elegíveis para a AID aumentaram a sua dívida externa em 134%, ultrapassando o aumento de 53% que alcançaram no seu rendimento nacional bruto (RNB).