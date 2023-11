Os Emirados Árabes Unidos planeiam produzir mais energia renovável, enquanto exportam mais petróleo

Os Emirados Árabes Unidos adicionarão mais centrais de energia solar e locais de armazenamento de baterias no maior esforço já feito pelo país rico em petróleo para produzir eletricidade a partir de energias renováveis.

O país tem enfrentado críticas pelos planos para aumentar a produção de petróleo para a exportação, enquanto trabalha internamente para criar fontes de energia mais limpas para as suas centrais elétricas.

A capital do país, Abu Dhabi, planeia ter 16 gigawatts de capacidade de geração verde até 2035, aproximadamente o dobro do nível atual, disse Othman Al Ali, CEO da Emirates Water and Electricity Co., em entrevista. A empresa espera que a demanda por energia aumente 5% ao ano durante o resto desta década, disse ele.

Abu Dhabi inaugurou na semana passada uma usina solar de 2 gigawatts em Dhafra, no deserto fora da cidade. Este foi o segundo grande projecto solar do Emirado e a EWEC está em processo de licitação para construir mais duas instalações com capacidade de 1,5 gigawatts cada. Outros dois projetos de porte semelhante também estão sendo planeados.

Abu Dhabi também adicionará 400 megawatts de armazenamento de bateria que lhe permitirá obter energia limpa 24 horas por dia, disse Al Ali. A EWEC é responsável pelo planeamento e fornecimento de energia para o emirado de Abu Dhabi e quatro emirados menores no país.

Os EAU, o primeiro estado do Golfo a declarar uma meta para atingir zero emissões líquidas de carbono até 2050, acolhem a conferência climática COP28 da ONU, que começa no final deste mês.