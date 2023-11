Compacto do G20 com Africa: Alemanha compromete 4 mil milhões de euros em energia verde e Presidente do BAD saúda parceria reforçada

O Governo da Alemanha comprometeu-se a investir 4 mil milhões de euros em energia verde em África até 2030.

O Chanceler alemão Olaf Scholz fez o anúncio numa conferência de imprensa em Berlim, depois de se ter reunido com líderes africanos e chefes de organizações internacionais, incluindo o Presidente do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento, Dr. Akinwumi Adesina, durante a conferência do Compacto do G20 com África.

Scholz afirmou que a conferência com os líderes africanos foi “o sinal de partida para uma cooperação mais forte e fiável entre a África e a Europa, a fim de concretizar um fornecimento de energia respeitador do clima baseado no hidrogénio verde”.

“Produzam hidrogénio verde e podem contar connosco como compradores”, disse o Chanceler alemão aos líderes africanos.

Descrevendo África como “o parceiro da nossa escolha”, o Chanceler Scholz afirmou que os países africanos devem beneficiar mais da sua riqueza em recursos naturais e explicou que a primeira etapa da transformação deve ter lugar a nível local, criando emprego e prosperidade.

Durante a conferência sobre o Compacto com África, o Presidente do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento, Dr. Akinwumi Adesina, apelou a mais parcerias e um maior investimento em África, o continente que regista o crescimento mais rápido do mundo.

O Chanceler Scholz afirmou que “à luz dos múltiplos desafios globais, a cooperação e o trabalho conjunto baseados em regras justas são mais importantes do que nunca. As organizações internacionais são intervenientes fundamentais para preservar e reforçar uma ordem internacional baseada em regras globais, em especial no que diz respeito ao sistema económico e financeiro internacional. Podem ajudar-nos a promover uma globalização inteligente em que todos os países tenham uma oportunidade justa para o desenvolvimento sustentável.”

O Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento sublinhou a importância do desenvolvimento do setor privado em África. “Felicito o Chanceler Olaf Scholz por ter convocado a Conferência sobre o Compacto com África. O Banco Africano de Desenvolvimento continua totalmente empenhado no sucesso desta iniciativa, especialmente através do seu enfoque na promoção do desenvolvimento do setor privado em África”, disse Adesina.

O líder do Banco afirmou que para combater as alterações climáticas, o défice de infraestruturas em África e desbloquear as capacidades de produção industrial é necessário atrair o financiamento do setor privado em grande escala.