O que são compensações de carbono? São uma solução climática credível?

1. O que é uma compensação de carbono?

A ideia é que quando uma empresa liberta gases com efeito de estufa, pode pagar a alguém para remover da atmosfera uma quantidade equivalente de poluição climática. Se, digamos, uma empresa opera uma frota de camiões movidos a diesel que gera 100 toneladas de dióxido de carbono anualmente, poderá pagar ao proprietário de terras para plantar árvores que absorvam uma quantidade igual de CO2. Em teoria, as árvores anulam – ou compensam – o impacto dos camiões. O termo tem sido usado desde os primórdios das iniciativas ambientais, como na Lei do Ar Limpo dos EUA de 1970, embora agora seja aplicado de forma mais ampla.

2. Qual é a vantagem?

Para muitas indústrias, o custo de lidar com a poluição climática pode ser assustador. Por exemplo, custa bem mais de 100 dólares por tonelada capturar CO2 de instalações industriais, como fundições de alumínio, e depois enterrá-lo permanentemente no subsolo. Os projetos de compensação que plantam árvores ou destroem o metano dos aterros sanitários podem reduzir os gases que retêm o calor por uma pequena fração do custo. Ao permitir que as empresas ou os governos paguem — e recebam crédito — por reduções de emissões mais baratas para além do seu próprio campo de actividade, o custo da abordagem às alterações climáticas torna-se menos formidável. Isso se as reduções prometidas forem reais, o que muitas vezes não é o caso.

3. Qual é o tamanho do mercado de compensações de carbono?

A maior parte da discussão gira em torno de compensações voluntárias adquiridas para cumprir objectivos auto-impostos (em oposição aos créditos de poluição obrigatórios adquiridos por empresas em jurisdições como a União Europeia). As transações anuais aumentaram para quase US$ 2 bilhões em 2021, de acordo com o Ecosystem Marketplace . Os acordos envolvem promotores que propõem projectos, registos que validam se as poupanças de carbono são reais e corretores que combinam as compensações com os compradores. Mas à medida que aumentavam as críticas sobre a eficácia dos projectos de compensação, o mercado perdeu força. Em 2022, as empresas compraram um pouco menos compensações “devido a receios de risco reputacional resultante da compra de créditos de baixa qualidade”, de acordo com a BloombergNEF.

4. Qual é o problema com as compensações de carbono?

Nenhuma entidade supervisiona o mercado de compensações de carbono. As compensações voluntárias de carbono são geridas por uma colcha de retalhos de organizações sem fins lucrativos que gerem vários registos que supervisionam projectos de compensação. A maioria falha na medida crucial conhecida como “adicionalidade”. Para serem credíveis, as compensações devem proporcionar reduções adicionais – o que significa que a actividade amiga do clima não teria ocorrido na ausência dos pagamentos de carbono. Na verdade, o mercado está inundado com projetos flagrantemente não adicionais – como quando grupos conservacionistas ou governos locais vendem compensações para preservar árvores que, de qualquer forma, não seriam derrubadas.

• Num caso, a Bloomberg Green descobriu que o maior projecto de reflorestação de carbono na América do Norte vendeu milhões de compensações , apesar de a maioria dos proprietários de terras participantes já terem plantado as suas árvores – por vezes mais de uma década antes – através de um programa governamental.

• Em Outubro de 2023, uma empresa que vendeu créditos ligados ao projecto de protecção florestal de Kariba, no Zimbabwe — uma das maiores fontes individuais de créditos de carbono — rescindiu o seu contrato com a empresa que desenvolveu o local depois de as suas práticas comerciais terem sido sujeitas a repetidos escrutínios.

5. Todos os projetos de compensação são falsos?

Não. Os projectos que incendiam as fugas de metano das minas de carvão ou destroem os gases que provocam o aquecimento climático produzidos pela indústria podem mostrar mais facilmente que estão a acrescentar benefícios reais. Empresas como Airbus , JPMorgan Chase e All Nippon Airways , por exemplo, assinaram acordos para comprar compensações de projetos de captura direta de ar , ou DAC, que utilizam máquinas para extrair dióxido de carbono do ar e armazená-lo no subsolo. Este processo dispendioso não ocorreria sem pagamentos de carbono, com custos que ultrapassariam os 1.000 dólares por tonelada em 2023. Entretanto, a Calyx Global, uma empresa que avalia a qualidade dos projectos de carbono, encontrou tipos de projectos menos populares, como a destruição de metano em aterros sanitários. , para ser mais eficaz do que a maioria.

6. As compensações podem ser corrigidas?

Há uma noção de que as compensações se transformaram num cartão de “saída da prisão” para os grandes poluidores. Um número crescente de cientistas levanta dúvidas sobre a eficácia do mercado e alguns vendedores de compensações aderiram ao apelo por mais orientações. A indústria preferiria não ver as compensações como uma forma de uma empresa evitar medidas mais dispendiosas, mas mais eficazes, para reduzir as suas próprias emissões de carbono. O esforço mais divulgado para corrigir as coisas vem de um grupo chamado Conselho de Integridade para o Mercado Voluntário de Carbono , que procura desenvolver regras e orientações mais fortes para projectos de carbono.

7. Qual é o principal desafio?

Muitos dos maiores compradores são companhias aéreas e empresas petrolíferas, como a Shell Plc e a BP Plc , que pouco fazem para controlar as suas pegadas de carbono em rápida expansão. Surgiu um debate sobre até que ponto as empresas deveriam tentar reduzir as suas pegadas de carbono antes de compensarem o que consideram ser emissões inevitáveis. A indústria poderá enfrentar um acerto de contas sobre esta questão nos próximos meses e anos.