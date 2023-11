Os preços do petróleo angolano são negociados com diferenciais apertados face a referência Brent

Carregamentos de petróleo angolano colocados à venda na janela de negociação da Platts esta semana fez com que os diferenciais de preços das principais categorias caíssem em relação a referência Brent, outro sinal de fraqueza no mercado físico de petróleo bruto.

Apesar do conflito no Médio Oriente, o preço do petróleo não disparou como muitos analistas previam. O Brent estava a ser negociado esta manhã a US$ 85,64 por barril.

A maior parte do comércio de petróleo de Angola ocorre em contratos a prazo ou acordos bilaterais e é relativamente raro que as empresas negociem cargas na janela Platts, um serviço gerido pela editora de índices petrolíferos S&P Global Commodity Insights.

Mas na segunda-feira, a Exxon ofereceu três cargas para carregamento em Dezembro na plataforma Platts, incluindo um Dalia, um campo petrolífero localizado no bloco 17, em águas profundas, a 135 km da costa de Cabinda, com paridade Brent datada, um Kissanje, localizado em águas profundas, 145 km da costa no Soyo, com data mais 80 centavos e um Hungo, também em águas profundas a 145 km da costa no Soyo, com paridade datada. A Exxon não conseguiu vender nenhum deles na plataforma Platts, segundo fontes comerciais.

Na terça-feira, a Unipec ofereceu Dalia ao Brent datado menos 60 centavos, abaixo da oferta da Exxon, e a Exxon reduziu as suas ofertas para Kissanje e Hungo.

Antes desta semana, a última vez que uma carga angolana foi oferecida desta forma na plataforma Platts foi em Maio, com base em informações de fontes comerciais, quando a BP ofereceu uma carga de crude Girassol inferior ao preço de acordos anteriores.

Traders dizem que as empresas tendem a usar a Plataforma Platts quando há uma grande lacuna entre ofertas e lances, num esforço para fechar a diferença.

James Davis, diretor de Petróleo de Curto Prazo da FGE, disse que o mercado sempre pareceu apertado para outubro e, até certo ponto, novembro e dezembro também, mas o mercado agora está se concentrando no primeiro trimestre, onde os saldos parecem bastante fracos e os spreads e os diferenciais estão diminuindo como resultado.

Mercado mais fraco

O desenvolvimento é o mais recente a indicar fraqueza no mercado físico de petróleo bruto .

Os diferenciais em alguns dos principais mercados físicos do mundo diminuíram devido a um salto nos custos de frete e a uma queda nas margens de refinação, de acordo com traders e dados do LSEG.

Angola e a Nigéria – o outro grande exportador de petróleo da África Ocidental – têm ambos quantidades consideráveis nos carregamentos de petróleo previstos para Novembro, disseram traders, e isto está a começar a pesar nos prémios do petróleo.

Ainda assim, a queda nas margens ainda não foi suficiente para revigorar a procura, disseram os traders.

Margens baixas, altos custos de envio e uma curva de preços estável criaram um “coquetel desagradável”, disse um trader. “Os níveis não serão negociados nem perto dessas ofertas.”