O Presidente chinês, Xi Jinping, promete construir “pontes” com a Europa apesar das tensões políticas

“Os dois lados deveriam cooperar mais estreitamente”, disse Xi durante a visita do primeiro-ministro belga Alexander De Croo a Pequim.

O presidente chinês, Xi Jinping, prometeu construir “pontes” com a Europa durante uma reunião com o primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, em Pequim.

“Perante a turbulenta situação internacional, é necessário construir mais ‘pontes’ entre a China e a Europa. Os dois lados devem cooperar mais estreitamente… e promover conjuntamente a paz, a estabilidade e a prosperidade mundiais”, disse Xi , de acordo com uma leitura publicada pelo governo chinês após a reunião com De Croo.

O apelo por uma reaproximação de Xi ocorreu pouco antes das eleições acaloradamente contestadas em Taiwan — que a China vê como uma região

A China e a UE têm estado em desacordo sobre questões como a guerra na Ucrânia e as disputas económicas, com as empresas europeias sendo atingidas pelas divergências comerciais entre os Estados Unidos e a China.

O ministro das Relações Exteriores de Xi, Wang Yi, disse que espera que a Bélgica, que recentemente assumiu a presidência do Conselho da UE, ajude a promover uma cooperação mais estreita entre a China e a Europa.

De Croo da Bélgica foi recebido com grande pompa pela liderança chinesa durante a sua visita de estado de dois dias à China, que culminou com uma reunião com Xi. O líder belga reuniu-se anteriormente com o primeiro-ministro Li Qiang e com o presidente do Congresso Nacional do Povo, Zhao Leji.