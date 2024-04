Angola e Costa do Marfim defendem cooperação ambiciosa e frutuosa

Angola e a Costa do Marfim sublinharam esta quinta-feira, em Luanda, o interesse em estabelecer uma cooperação “ambiciosa e frutuosa” nos domínios da defesa e segurança, agricultura, pescas, transportes, telecomunicações, saúde, petróleo e ambiente.

De acordo com o comunicado conjunto da I Sessão da Grande Comissão Mista de Cooperação, enviado à ANGOP, as partes estão interessadas em identificar novas áreas e desenvolver projetos de interesse comum.

Expressaram a vontade de contribuir para o desenvolvimento do continente africano, para a preservação da paz e da estabilidade, incluindo na Região dos Grandes Lagos.

As delegações, chefiadas pelos chefes das diplomacias dos dois países, respetivamente, Téte António (Angola) e Léon Kacou Adom (Costa do Marfim) enalteceram os laços de amizade e solidariedade existentes entre ambos os países.

Manifestaram satisfação pelos progressos registados nas negociações em diversas áreas da cooperação, desde a assinatura do Acordo Geral de Cooperação entre os dois países a 19 de junho de 1985, em Yamoussoukro, Costa do Marfim.

Saudaram o papel preponderante do Presidente João Lourenço, na qualidade de promotor para a Paz e Reconciliação em África designado pela União Africana, bem como elogiaram a visão da Costa do Marfim para uma África emergente, estável e próspera, saudando a liderança do Presidente Alassane Ouattara.

No encontro, os dois ministros renovaram o compromisso inabalável com os princípios do direito internacional, da legalidade e ao respeito à soberania e integridade territorial dos Estados.