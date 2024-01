A dependência do Reino Unido da UE para o comércio atinge o máximo dos últimos 14 anos

O comércio do Reino Unido com a União Europeia está a aguentar-se melhor do que o esperado – mas isso é resultado de uma atividade fraca com o resto do mundo, e não de qualquer impulso que desafie o Brexit aos negócios com a Europa, indicam dados oficiais.

Combinados, o volume de exportações para a UE e as importações do bloco representaram 53,5% de todo o comércio do Reino Unido nos três meses até novembro, de acordo com dados do Gabinete de Estatísticas Nacionais. Isso corresponde à maior proporção desde meados de 2008.

Tomados à letra, os números parecem dissipar as expectativas de que a relação comercial do Reino Unido com a UE enfraqueceria após o Brexit, uma vez que o aumento das fricções fez com que importadores e exportadores se voltassem para o resto do mundo.

No entanto, o comércio com a UE caiu desde que os novos termos comerciais com o bloco entraram em vigor no início de 2021, com o declínio das importações e das exportações. Os negócios do Reino Unido com o resto do mundo tiveram um desempenho ainda pior.

Nada disso é uma boa notícia para o primeiro-ministro Rishi Sunak, que está tentando estimular o crescimento da estagnada economia britânica antes de uma eleição geral prevista para o segundo semestre deste ano. A promoção do comércio com o resto do mundo foi considerada um dos principais benefícios do Brexit — mas os novos acordos de comércio livre têm sido lentos a materializar-se.

Nos últimos anos, o governo esteve envolvido em negociações sobre acordos de comércio livre com vários países. Só este ano, colaborará com a Suíça, a Turquia e o Conselho de Cooperação do Golfo, para citar alguns. Mas um acordo de grande sucesso com a Índia ainda não saiu do papel e um acordo de comércio livre com os Estados Unidos parece improvável.