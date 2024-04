Biden aumenta tarifas sobre o aço chinês, enquanto promete manter a siderurgia dos EUA propriedade de americanos

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apelou ao aumento das tarifas sobre as importações de aço e alumínio da China, dando início ao que se espera que seja uma série de medidas protecionistas contra Pequim durante uma eleição presidencial em que o comércio é um ponto crítico, noticiou o The Wall Street Journal.

Biden, que discutirá as medidas na quarta-feira durante uma visita ao estado indeciso da Pensilvânia, pediu às autoridades comerciais dos Estados Unidos para que tripliquem a taxa básica de tarifas sobre produtos chineses de aço e alumínio de 7,5% para 25%. Essa taxa mais elevada seria um acréscimo a uma tarifa separada de 25% sobre o aço e a um imposto de 10% sobre o alumínio impostos sob a administração Trump.

A decisão de Biden ocorre num momento em que o governo pretende aumentar as tarifas sobre uma série de exportações chinesas para os Estados Unidos, incluindo veículos elétricos, baterias e produtos solares. Os impostos mais elevados sobre os metais entrariam em vigor como parte da decisão do governo Biden sobre como ajustar as tarifas que datam da época do ex-presidente Donald Trump na Casa Branca, disseram altos funcionários do governo Biden.

Um recente aumento nas exportações chinesas alarmou a administração Biden, ajudando a reatar os debates internos sobre a oportunidade económica das tarifas. A secretária do Tesouro, Janet Yellen , que anteriormente tinha procurado reduzir as tarifas sobre produtos chineses, esteve na China na semana passada, criticando as autoridades chinesas por ameaçarem a indústria americana com exportações baratas.

A resposta da China tem sido condenar o crescente protecionismo americano e europeu, argumentando que as suas exportações são o resultado da dinâmica do mercado.

As medidas comerciais ocorrem durante um momento político e diplomático complicado para a Casa Branca. Biden enfrenta um adversário republicano que primeiro impôs amplas tarifas sobre produtos chineses e que agora está a fazer campanha para aumentá-las ainda mais . Biden e Trump competem pelo apoio dos sindicatos que defendem medidas protecionistas.

Biden discutirá as tarifas do aço na sede do United Steelworkers, em Pittsburgh, um sindicato que representa muitos trabalhadores da indústria siderúrgica e que recentemente apoiou a reeleição de Biden.

Ao mesmo tempo, Biden procurou estabilizar as relações com Pequim, e o aumento das tarifas sobre os produtos chineses poderia consumir a boa vontade que as duas superpotências conseguiram estabelecer após meses de diplomacia cuidadosa.

As importações de aço da China já caíram significativamente sob o peso das tarifas. Em 2023, 598 mil toneladas de aço foram importadas da China, uma queda de 8,2% em relação a 2022, de acordo com o US Census Bureau e o American Iron and Steel Institute. Em comparação, os EUA importaram 6,9 milhões de toneladas de aço do Canadá e 4,2 milhões de toneladas do México, as duas maiores fontes de aço estrangeiro.

As preocupações com o aço também estão a repercutir-se nas relações com aliados e parceiros. Entre as medidas que o presidente pediu na quarta-feira estava que o México impedisse o fluxo de aço chinês para os EUA através das suas fronteiras. Alguns legisladores e empresas estão preocupados com o facto de a China estar a vender aço para o México, de onde é reexportado para os EUA sem quaisquer tarifas. Os Estados Unidos também têm um litigio comercial com a União Europeia sobre a importação de aço que se arrasta desde a presidência de Trump.

Biden também se opõe à compra da US Steel pela empresa japonesa Nippon Steel, repetindo o seu argumento de que o ícone industrial deveria continuar a ser propriedade nacional. O presidente tem a capacidade de bloquear a transação ao abrigo dos poderes de segurança nacional, embora Biden ainda não se comprometeu a fazê-lo.

Yellen lidera o Comité de Investimento Estrangeiro nos EUA, o painel de segurança nacional que pode recomendar ao presidente fusões em bloco. Ela se recusou a comentar na terça-feira sobre como o painel veria o acordo.

Como parte do anúncio de quarta-feira, o Representante Comercial dos EUA também abrirá uma investigação sobre as práticas de construção naval chinesa. Um grupo de sindicatos pediu à administração que estudasse se a indústria de construção naval chinesa estava a utilizar práticas injustas que prejudicavam empresas e trabalhadores norte-americanos.