MINTTICS incentiva estratégias para comunicação eficiente

O secretário de Estado das Telecomunicações, Tecnologias de Informação, Pascoal Borges Alé Fernandes, incentivou esta quarta-feira, em Luanda, a Agência Angola Press (ANGOP) a desenvolver e aprimorar estratégias para uma comunicação eficiente e melhoria da cobertura jornalística em todos os municípios.

A ideia foi passada durante a abertura do VI Conselho Consultivo da ANGOP, que decorre de 18 a 20 do mês em curso, sob o lema “ANGOP – Expandir a Comunicação para Reforço da sua Afirmação”, tendo considerado que a empresa continue a ser a primeira na cobertura e divulgação de temas da vida política, social e económica do país.

Conforme o responsável, a intenção é permitir que a ANGOP contraponha o facto de algumas agências estrangeiras darem a entender ao público que em Angola existem assuntos proibidos.

Pascoal Borges Alé Fernandes aproveitou ainda o momento para felicitar antecipadamente Agência Angola Press (ANGOP) pelo seu papel determinante na divulgação de informação relevante para a sociedade Angola

Neste sentido, sublinhou ser indispensável que a ANGOP continue a vencer os desafios do mundo contemporâneo, divulgando, mais amplamente, a realidade angolana, como forma de dar a conhecer o país e projectar a sua imagem além fronteira.

Durante o VI Conselho Consultivo da ANGOP, os participantes vão debater questões relevantes para o desenvolvimento competitivo da ANGOP, o grau de execução das recomendações saída do V Conselho Consultivo, realizado em 2021.ANM/VM