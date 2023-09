Hungria quer se tornar o centro de baterias da Europa, em meio à controvérsia ambiental

Um projeto do tamanho de um aeroporto, realizado pela Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. da China, é a joia da coroa de cerca de 20 bilhões de euros em investimentos que o primeiro-ministro Viktor Orban afirma que permitirão à economia prosperar com a transição verde da Europa. Em nenhum lugar do mundo a produção de baterias para veículos elétricos (VE) está se expandindo mais rapidamente per capita do que na Hungria.

No entanto, o plano de se tornar um dos maiores fornecedores do planeta vai além da economia. Ambientalistas, líderes comunitários e opositores políticos dizem que há um custo sendo ignorado por uma liderança que controla tudo, desde os tribunais e reguladores até a mídia, enquanto Orban busca consolidar a próxima era de seu governo.

As instalações de 6,8 bilhões de euros que a CATL está construindo em parceria com a Mercedes-Benz AG foram aclamadas pelo governo como o maior investimento estrangeiro direto na história da Hungria. Ao lado do local, duas outras fornecedoras de baterias estão construindo as suas próprias fábricas. Do outro lado da cidade, outra fábrica, da empresa chinesa EVE Energy Co. Ltd., está sendo erguida ao lado da nova fábrica de montagem da BMW AG.

As preocupações vão desde a perda de terras agrícolas de primeira qualidade até o esgotamento de recursos hídricos e energéticos, bem como questões relacionadas ao descarte de baterias usadas. Além disso, há o potencial de acidentes em fábricas que lidam com materiais perigosos como o lítio.

Reuniões da prefeitura sobre novos investimentos relacionados a baterias têm se transformado em discussões acaloradas.

A CATL afirmou saber o que está a fazer, usando a sua ampla experiência para garantir que nenhuma poluição seja liberta no ar ou na água. A empresa também disse que gostaria de trabalhar com as autoridades locais para evitar a contaminação potencial fora da fábrica.

As tensões destacam a dificuldade de adotar medidas sustentáveis: embora os veículos elétricos sejam aclamados como uma forma de reduzir as emissões e desacelerar as mudanças climáticas, há custos ambientais locais que os críticos dizem estar sendo ignorados por um governo focado principalmente em ganhos económicos.

Há outros exemplos de oposição à revolução dos veículos elétricos. Na Alemanha, a primeira fábrica europeia da Tesla Inc. enfrentou atrasos enquanto um tribunal considerava um desafio legal de ambientalistas sobre o desmatamento de árvores.

Expansão da Produção de baterias para Veículos Elétricos

Em apenas alguns anos, a Hungria deverá se tornar o quarto maior produtor de baterias do mundo, atrás da China, dos EUA e da Alemanha, de acordo com dados da BloombergNEF.

A Hungria possui atualmente seis fábricas de baterias que já estão produzindo ou estão em processo de construção. Além disso, há cerca de duas dezenas de outras empresas que fazem parte da cadeia de produção e que se estabeleceram na região.

A fábrica da Samsung SDI ao norte de Budapeste foi o primeiro passo, enquanto a instalação da CATL perto da fronteira romena será a maior.

A UE estabeleceu 2035 como prazo para interromper a venda de novos carros a gasolina e diesel, forçando os fabricantes a adotarem os veículos elétricos. Fábricas que não fizerem essa transição correm o risco de serem fechadas. Isso aumentou a atratividade da Hungria, atraindo principalmente fabricantes de baterias chinesas e sul-coreanas. Eles podem estar próximos de seus maiores clientes dentro do maior bloco comercial do mundo.

A fábrica da CATL em Debrecen será sete vezes maior do que a única outra fábrica europeia da empresa, na Alemanha. A produção começará dentro de três anos, segundo a empresa.

“O objetivo não é tornar a Hungria a campeã mundial” na produção de baterias, disse Kaderjak, que ajudou Orban a fundar o partido Fidesz no final dos anos 1980, nos últimos dias do comunismo. “Isso é positivo para a economia da Hungria apenas na medida em que é ambientalmente sustentável e as comunidades sintam que ganham mais do que perdem.”

Há sinais de mudança. No mês passado, as autoridades húngaras suspenderam a operação da empresa sul-coreana de reciclagem de baterias SungEel Hitech Co. Ltd por uma série de violações que ameaçavam a operação segura da planta. Novos investidores agora também precisam realizar um estudo de impacto ambiental.