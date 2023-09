Reino Unido: Sunak considera diluir políticas de energia verde e adiar proibição de diesel

O Primeiro-Ministro Rishi Sunak afirmou que recuará em algumas políticas de energia verde sem abandonar o objetivo de carbono do Reino Unido, abrindo fissuras dentro do seu Partido Conservador e acrescentando incerteza para empresas que investiram com base nesses objetivos.

O primeiro-ministro planeia abordar os meios de comunicação sobre a agenda verde do governo na tarde de quarta-feira, de acordo com uma pessoa conhecedora do assunto. Sunak realizará uma chamada com o seu gabinete antes disso.

Sunak foi pressionado a emitir uma declaração justificando sua decisão na terça-feira à noite, depois que a BBC informou que ele suavizaria políticas-chave, como o cronograma para proibir a venda de carros de combustão interna. “Estamos comprometidos com o zero líquido até 2050 e com os acordos que fizemos internacionalmente, mas vamos fazê-lo de uma maneira melhor e mais proporcional”, disse Sunak, sem fornecer detalhes.

Entre as medidas em consideração, Sunak está a ponderar adiar em cinco anos, para 2035, a proibição da venda de carros a diesel e gasolina, de acordo com uma pessoa conhecedora do plano. Ele também pode enfraquecer os planos para eliminar caldeiras a gás, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada, uma vez que o governo ainda não tornou a decisão pública.

Os Tories no poder estão atrás do principal partido da oposição, o Partido Trabalhista, em cerca de 20 pontos na maioria das pesquisas nacionais, e Sunak tem enfrentado críticas dentro do seu partido por ter sido muito tímido desde que assumiu o poder no ano passado após meses de tumulto. Ele está procurando políticas que estabeleçam um contraste mais nítido com o líder trabalhista Keir Starmer antes das eleições esperadas no próximo ano.

No entanto, enfraquecer os compromissos verdes arrisca ampliar as divisões conservadoras, justamente quando o partido se prepara para a sua conferência anual em Manchester no próximo mês. Abraçar uma agenda verde tem sido há muito tempo uma política-chave dos Tories e ajudou o ex-Primeiro-Ministro Boris Johnson a estabilizar a reputação global da Grã-Bretanha após a bem-sucedida campanha para deixar a União Europeia.

A medida foi recebida com uma resposta furiosa de figuras conservadoras de destaque. O ex-ministro dos Negócios e Energia, Alok Sharma, que presidiu à conferência climática COP26 em Glasgow, avisou que isso “não ajudaria economicamente nem eleitoralmente”.

Simon Clarke, outro ex-ministro do gabinete, disse que a medida “destruiria” o consenso pró-clima do Reino Unido. Ele também afirmou que os eleitores do norte da Inglaterra, que estão prestes a ser o campo de batalha nas próximas eleições gerais, apoiam o zero líquido porque a política gera empregos em novas indústrias.

Um adiamento da proibição da venda de carros a gasolina e diesel novos seria também um golpe para as fabricantes de automóveis que investem na produção de veículos elétricos na Grã-Bretanha, uma vez que a perspectiva da proibição em 2030 está definida para impulsionar significativamente a demanda. Apenas na semana passada, a BMW AG anunciou planos para investir 600 milhões de libras (744 milhões de dólares) na sua fábrica em Oxford para fabricar Minis elétricos, e, até mesmo em julho, o ministro do gabinete Michael Gove afirmou que a proibição de 2030 era “inalterável”.

Starmer, líder do Partido Trabalhista, tornou a transição para indústrias e tecnologias mais verdes o ponto central do seu plano para ajudar o Reino Unido a sair do atual período de estagnação económica. Ed Miliband, que está na linha para orientar a política energética do Reino Unido se o Partido Trabalhista vencer, descreveu os planos de Sunak como um “completo disparate” e descreveu o primeiro-ministro britânico como “abalado, caótico e fora do seu alcance”.

Sunak vê um vislumbre de esperança política em diluir a agenda verde depois de conseguir uma estreita vitória sobre os trabalhistas e manter a circunscrição parlamentar anteriormente fortemente Tory de Johnson numa eleição especial em julho. O candidato conservador em Uxbridge e South Ruislip teve uma postura proeminente contra a expansão da zona de ultra baixa emissão de Londres, uma política verde emblemática do prefeito trabalhista da capital, Sadiq Khan.

Os estrategistas do partido também observaram a resistência às políticas verdes em algumas nações europeias, incluindo a Alemanha e os Países Baixos, e interpretam isso como um aviso para desacelerar a implementação de políticas de zero líquido.

O deputado conservador Karl Turner também elogiou o governo por ter “visto a luz”, usando uma linguagem populista semelhante à que domina os debates em lugares como os EUA. “As únicas pessoas que reclamarão deste atraso são os eco-zealots do centro de Londres que não vivem no mundo real e são ricos o suficiente para não serem afetados”, disse Turner.

Khan reagiu a Sunak e defendeu a sua política ULEZ numa entrevista na quinta-feira com Francine Lacqua da Bloomberg em Nova Iorque. “Isso é basicamente política preguiçosa de um primeiro-ministro fraco”, disse Khan. O primeiro-ministro está “lançando carne vermelha aos seus assentos de trás porque ele é tão fraco e ineficaz”, afirmou ele.