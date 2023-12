Futebol: Segundo triunfo para o Petro de Luanda na Liga dos Campeões

O Petro de Luanda está novamente presente na fase de grupos da Liga dos Campeões africanos, prova organizada pela CAF – Confederação Africana de Futebol.

Petro de Luanda com um segundo triunfo

O Petro de Luanda venceu por 0-2 na deslocação ao terreno dos tunisinos Étoile du Sahel com dois tentos apontados pelo avançado português Alexandre Guedes.

A equipa comandada pelo português Alexandre Santos conseguiu marcar um golo em cada parte.

Os angolanos integram o Grupo C juntamente com os tunisinos do Espérance de Tunis e do Étoile du Sahel, e com os sudaneses do Al-Hilal Omdurman.

Os petrolíferos lideram o agrupamento com seis pontos, à frente do Espérance de Tunis e do Al-Hilal Omdurman com três pontos, e do Étoile du Sahel que ainda não pontuou.

De referir que no outro encontro do grupo, os sudaneses do Al-Hilal Omdurman venceram por 3-1 os tunisinos do Espérance de Tunis.

O Petro de Luanda é a única equipa que venceu os dois primeiros encontros e contabiliza seis pontos em duas jornadas.

Na próxima jornada, entre 08 e 10 de Dezembro, a equipa angolana desloca-se ao terreno do Espérance de Tunis, enquanto o Étoile du Sahel recebe o Al-Hilal Omdurman.

De notar que o Petro de Luanda participa pela quinta vez consecutiva na prova, quer dizer desde a época 2019/2020.

No total, para a equipa angolana, é a 12ª participação na Champions League.