Futebol: PSG goleou o Marselha com dois golos de Gonçalo Ramos

O detentor do título, o Paris Saint-Germain com Kylian Mbappé, a titular, venceu em casa, no Parque dos Príncipes, por 4-0 frente ao Marselha.

PSG com Mbappé… até aos 32 minutos

O início do jogo foi totalmente favorável aos parisienses que pressionavam alto e colocavam em perigo a defesa marselhesa, sobretudo com as jogadas individuais da estrela francesa Kylian Mbappé.

No entanto, o primeiro golo foi apontado pelo marroquino Achraf Hakimi aos 8 minutos com um remate de livre directo.

O PSG vencia por 1-0 e controlava o jogo graças à presença de Kylian Mbappé, mas o avançado francês lesionou-se e saiu aos 32 minutos.

O momento parecia ser oportuno para os marselheses, mas quase nenhuma reacção foi visível apesar de um cabeceamento do avançado português Vitinha à trave do PSG.

Quem não marca, sofre. Aos 37 minutos, Randal Kolo Muani, avançado francês, marcou o segundo tento dos parisienses. Ao intervalo o PSG vencia por 2-0.

Gonçalo Ramos bisou na segunda parte

Os marselheses regressaram do balneário com um pouco mais de motivação. De notar que durante a semana, o treinador espanhol Marcelino Toral se demitiu e que o presidente Pablo Longoria tirou alguns dias de reflexão para saber se ficava no clube após ter sido ‘ameaçado’, segundo ele, pelos adeptos.

O Marselha foi dirigido pelo treinador adjunto francês, Pancho Abardonado, que não encontrou nenhuma solução durante o jogo.

Apesar de um pouco melhor durante a segunda parte, os marselheses não resistiram às ofensivas parisienses e aos golos de… Gonçalo Ramos. O avançado português bisou com tentos aos 47 e 89 minutos, ele que substituiu o lesionado Mbappé.

O Paris Saint-Germain acabou por vencer por 4-0 o Clássico do futebol francês frente ao Marselha.

Com esta terceira vitória em seis jogos realizados, o PSG subiu ao terceiro lugar com 11 pontos, enquanto o Marselha ocupa a 7ª posição com nove pontos.

Brest, líder surpresa

O líder, isolado, da classificação da Ligue 1, após a sexta jornada, é o Brest com 13 pontos, tendo alcançado quatro triunfos, um empate e uma derrota.

O Brest venceu por 1-0 o Lyon, sendo que o único tento da partida foi da autoria do avançado beninense Steve Mounié.

No segundo lugar, está o Nice com 12 pontos, isto após o triunfo por 0-1 na deslocação ao terreno do Mónaco, o antigo líder da Ligue 1. O único tento foi da autoria do avançado marfinense Jérémie Boga.

De referir ainda que no terceiro lugar, em igualdade pontual, estão PSG e Mónaco com 10 pontos.

Por fim, os outros resultados da sexta jornada: Nantes 5-3 Lorient, Metz 0-1 Estrasburgo, Le Havre 2-1 Clermont, Lens 2-1 Toulouse e Montpellier 0-0 Rennes.

A sétima jornada decorre entre 29 de Setembro e 01 de Outubro com particular destaque para o dérbi do sul da França entre o Mónaco e o Marselha.