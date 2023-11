EUA enaltece reforço da cooperação com Angola

O embaixador dos Estados Unidos da América em Angola, Tulinabo Mushingi, enalteceu, esta quinta-feira, em Luanda, o reforço da cooperação diplomática e económica com Angola ao longo de três décadas.

O diplomata, que falava no quadro da abertura da Semana Internacional da Educação e a Semana Global do Empreendedorismo, referiu que o crescimento da parceria pode proporcionar resultados positivos para os dois povos.

Tulinabo Mushingi apontou a aposta de mais de 70 empresas americanas no mercado angolano, realizando projectos importantes, incluindo os de 900 milhões de dólares em financiamento para o programa de desenvolvimento de energia solar da África Subsaariana, bem como o investimento directo de 250 milhões de dólares para a transformação do Corredor do Lobito e o de 363 milhões para construir 186 pontes nas 18 províncias.

“Estamos a construir serviços de telecomunicações móveis fiáveis, a modernizar o sistema nacional de radiodifusão, a fornecer soluções de baixo custo de água potável, a melhorar a segurança de aviação e muito mais”, referiu.

Para o embaixador, os princípios da diversidade, equidade, acessibilidade e inclusão são pilares para uma economia próspera, espírito é expresso através dos diversos programas de intercâmbio nas áreas do desporto, educação e empreendedorismo.

Por seu turno, o secretario de Estado para o Ensino Superior, Eugénio da Silva, considerou a feira uma oportunidade para divulgar as possibilidades dos estudantes angolanos estudar nos Estados Unidos de América, seguindo as exigências feitas.

Eugénio da Silva reconhece as qualidades de ensino dos Estados Unidos da América, abrindo perspectivas de jovens angolanos se candidatarem para estudar em diversas instituições americanas.

O responsável explicou que o país regista um défice de cursos nas áreas das ciências da saúde e agrárias, factor que leva a tornar possível a formação dos jovens no estrangeiros.

A feira de empresas americanas que investem em Angola, instituições de ensino superior americanas e jovens angolanos que já beneficiaram de intercâmbios nas mais diversas áreas do saber preencheram as tendas no recinto.

Angola e os Estados Unidos assinaram, em 2010, um acordo de parceria estratégica, e cooperam em vários domínios, com realce para o comércio, as finanças, a energia, indústria transformadora, segurança, saúde e justiça.

Angola é o terceiro maior parceiro comercial dos EUA na África Subsaariana, devido, sobretudo, à exportação de petróleo. Os dois países cooperam em vários domínios, com realce para o comércio, finanças, energia, indústria transformadora, segurança, saúde e justiça.

As trocas comerciais entre os dois países atingiram, até Novembro de 2019, cerca de 1,4 mil milhões de dólares. MAG/VM