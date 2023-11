Google pagou 8 mil milhões à Samsung e está a gerar polémica

Num movimento estratégico para reforçar a sua posição no mercado de smartphones, a Google investiu um total de 8 mil milhões de dólares na Samsung ao longo de quatro anos. Esta jogada assegura que serviços essenciais da Google, como o Google Search, o Assistant e a Play Store, se mantenham como as escolhas padrão nos dispositivos da gigante sul-coreana.

O negócio entre as duas empresas, revelado durante um julgamento antitrust entre a Google e a Epic Games, foi inicialmente reportado pela Bloomberg e posteriormente confirmado por James Kolotouros, Vice-Presidente para Parcerias na Google.

Esta parceria é um exemplo claro da influência que a Google procura manter no competitivo mercado dos smartphones, garantindo a preferência dos seus serviços entre os utilizadores.

Detalhes do Projeto Banyan

O acordo, denominado ‘Projeto Banyan’, abrange mais do que a simples pré-instalação de aplicações da Google nos smartphones da Samsung. Inclui também a partilha de receitas e incentivos, uma estratégia que demonstra a disposição da Google em manter a sua supremacia, não só no setor de aplicações, mas também no ecossistema mais amplo dos dispositivos móveis.

Este acordo é apenas uma parte da estratégia mais ampla da Google para assegurar a sua dominância no mercado de motores de busca. A empresa também investe pesadamente em parcerias com outras marcas de renome, como a Apple, a quem pagou mais de 18 mil milhões de dólares para manter o Google como o motor de busca padrão nos iPhones.

Investimentos da Google continuam a crescer exponencialmente

Destaca-se o aumento significativo dos investimentos da Google em parcerias deste tipo, crescendo de 2,9 mil milhões de dólares em 2020 para 4,5 mil milhões em 2023.

Estes números refletem a importância que a Google atribui à manutenção da sua posição no mercado, adaptando-se e reagindo às constantes mudanças e desafios da indústria tecnológica.

Por Vitor Urbano