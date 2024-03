EUA avisam UE que reabrir disputa sobre tarifas do aço afundaria a reforma da OMC

Num gesto raro entre aliados, os Estados Unidos disseram à União Europeia que se reabrissem um caso na Organização Mundial do Comércio contra Washington sobre uma disputa sobre aço e alumínio da era Trump, correriam o risco de afundar a tentativa de reformar um pilar de cooperação comercial multilateral.

A representante comercial dos EUA, Katherine Tai, disse aos seus homólogos do Grupo dos Sete que se a UE apresentasse a queixa, isso teria consequências nos esforços para reformar e revitalizar o sistema de resolução de litígios da OMC, de acordo com diplomatas europeus e funcionários familiarizados com a discussão. Ela acrescentou que os EUA calibrariam a sua cooperação com a UE na reforma da OMC com base nas ações do bloco, disseram.

O órgão de recurso – o fórum proeminente para a resolução de divergências comerciais a nível mundial – está atualmente paralisado devido a recusa dos Estados Unidos de aceitarem a nomeação dos juízes do órgão de recurso. Restaurar um sistema de resolução de litígios totalmente funcional tem sido uma prioridade fundamental para os europeus.

Os comentários de Tai correm o risco de reforçar o ceticismo na Europa de que a relação comercial transatlântica melhorou desde que o presidente Joe Biden assumiu o cargo. Trump desencadeou uma guerra comercial com a Europa quando assumiu o cargo, aumentando as tarifas sobre milhares de milhões de dólares de exportações. Mas desde então Biden optou por não remover algumas das medidas coercivas de Trump, irritando os seus aliados europeus.

O conflito comercial começou quando Trump impôs taxas sobre o aço e o alumínio europeus, citando preocupações de segurança nacional, levando a UE a retaliar com as suas próprias medidas restritivas. O bloco juntou-se a um processo da OMC contra os EUA em 2018, depois a UE alcançou uma trégua temporária com a administração Biden em 2021.

Como parte dessa trégua, os EUA retiraram parcialmente a sua medida e introduziram um conjunto de contingentes tarifários acima dos quais são aplicados direitos sobre os metais. Alternativamente, a UE congelou todas as suas medidas restritivas. Isso criou uma situação de desequilíbrio, segundo a UE, que fez com que os exportadores do bloco pagassem mais de 350 milhões de dólares por ano em direitos.

As observações de Tai não apanharam os europeus de surpresa, uma vez que, na sua opinião, os EUA não demonstraram disponibilidade para serem flexíveis na reforma da OMC.