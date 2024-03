As emissões de metano provenientes de combustíveis fósseis deverão diminuir em breve, diz a AIE

As emissões de metano do setor energético permaneceram perto de um máximo histórico em 2023 – mas políticas e regulamentos substanciais anunciados nos últimos meses, bem como novos compromissos decorrentes da cimeira climática COP28 no Dubai, têm o potencial de colocá-las em declínio em breve, de acordo com nova análise da Agência Internacional de Energia (AIE).

A última atualização da AIE do seu Rastreador Global de Metano é a primeira avaliação abrangente das emissões globais de metano desde a conclusão da cimeira climática COP28, em dezembro. A nova análise da AIE conclui que a produção e utilização de combustíveis fósseis resultaram em perto de 120 milhões de toneladas de emissões de metano em 2023, um pequeno aumento em comparação com 2022. Outros 10 milhões de toneladas de emissões de metano vieram da bioenergia, principalmente do uso tradicional de biomassa para atividades como cozinhar.

De acordo com o relatório, os 10 principais países emissores foram responsáveis por cerca de 80 milhões de toneladas de emissões de metano provenientes de combustíveis fósseis em 2023, dois terços do total global. Os Estados Unidos – o maior produtor mundial de petróleo e gás – são também o maior emissor das operações de petróleo e gás, seguidos de perto pela Rússia. A China é de longe o maior emissor no sector do carvão.

As emissões globais de metano continuam a ser demasiado elevadas para cumprir as metas climáticas internacionais. Para limitar o aquecimento global a 1,5 °C, um objetivo fundamental do Acordo de Paris, as emissões de metano provenientes de combustíveis fósseis têm de diminuir 75% nesta década, de acordo com a análise da AIE.

“Um corte de 75% nas emissões de metano provenientes de combustíveis fósseis até 2030 é imperativo para impedir que o planeta aqueça a um nível perigoso. Sinto-me encorajado pelo impulso que temos visto nos últimos meses, que a nossa análise mostra que pode fazer uma diferença enorme e imediata na luta mundial contra as alterações climáticas”, disse o Diretor Executivo da AIE, Fatih Birol .

Espera-se que os esforços para reduzir as emissões de metano acelerem em 2024 e nos anos seguintes, com a COP28 a inaugurar uma mudança radical na ambição. Quase 200 governos concordaram no Dubai em reduzir “substancialmente” as emissões de metano até 2030, enquanto iniciativas regulamentares significativas foram anunciadas pelo Canadá, pela União Europeia e pelos Estados Unidos na altura da cimeira. Novas empresas também se comprometeram a agir através do lançamento da Carta de Descarbonização do Petróleo e do Gás, e mais países estão a aderir ao Compromisso Global do Metano – incluindo, mais recentemente, o Azerbaijão, que acolherá a COP29.

Se todos os compromissos de metano assumidos pelos países e empresas até à data forem implementados na íntegra e atempadamente, seria suficiente reduzir as emissões de metano provenientes de combustíveis fósseis em 50% até 2030, conclui a nova análise da AIE. Contudo, a maioria dos compromissos ainda não é apoiada por planos de implementação.

O metano é responsável por quase um terço do aumento das temperaturas globais desde a Revolução Industrial, e o sector energético – incluindo petróleo, gás natural, carvão e bioenergia – é a segunda maior fonte de emissões de metano provenientes da atividade humana. Embora o metano na atmosfera se dissipe mais rapidamente do que o dióxido de carbono, é um gás com efeito de estufa muito mais poderoso durante o seu curto período de vida. Como resultado, reduzir as emissões de metano é uma das melhores formas de limitar o aquecimento global e melhorar a qualidade do ar no curto prazo.