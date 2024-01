AIE: A expansão massiva da energia renovável abre portas para alcançar a meta global de triplicação definida na COP28

A capacidade mundial de gerar eletricidade renovável está a expandir-se mais rapidamente do que em qualquer momento nas últimas três décadas, dando-lhe uma oportunidade real de alcançar o objetivo de triplicar a capacidade global até 2030, que os governos estabeleceram na conferência sobre alterações climáticas COP28 no mês passado, afirma a Agência Internacional de Energia (AIE) no seu relatório apresentado quinta-feira em conferência de imprensa, que o Portal de Angola teve oportunidade de assistir online.

A quantidade de capacidade de energia renovável adicionada aos sistemas de energia em todo o mundo cresceu 50% em 2023, atingindo quase 510 gigawatts (GW), com a energia solar fotovoltaica sendo responsável por três quartos das adições em todo o mundo.

O maior crescimento ocorreu na China, que aumentou tanta energia solar fotovoltaica em 2023 como o mundo inteiro fez em 2022, enquanto as adições de energia eólica da China aumentaram 66% em termos anuais. Os aumentos na capacidade de energia renovável na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil também atingiram máximos históricos.

O Diretor Executivo da AIE, Fatih Birol disse que “A China é de longe o motor mais importante das energias renováveis, acrescentando sozinha 60% do crescimento global das energias renováveis em 2023.”

A análise mais recente é a primeira avaliação abrangente das tendências globais de implantação de energia renovável desde a conclusão da conferência COP28 em Dubai, em dezembro.

O relatório mostra que, sob as políticas e condições de mercado existentes, espera-se agora que a capacidade global de energia renovável cresça para 7 300 GW durante o período 2023-28 abrangido pela previsão. A energia solar fotovoltaica e a energia eólica são responsáveis por 95% da expansão, com as energias renováveis a ultrapassarem o carvão para se tornarem a maior fonte de produção de eletricidade global no início de 2025.

Mas, apesar do crescimento sem precedentes nos últimos 12 meses, o mundo precisa de ir mais longe para triplicar a capacidade em 2030, o que os países concordaram em fazer na COP28.

“O novo relatório da AIE mostra que, sob as atuais políticas e condições de mercado, a capacidade renovável global já está em vias de aumentar duas vezes e meia até 2030. Ainda não é suficiente para alcançar a meta da COP28 de triplicar as energias renováveis, mas estamos a aproximar-nos – e os governos têm as ferramentas necessárias para colmatar a lacuna”, afirmou O Diretor Executivo da AIE, Fatih Birol. “A energia eólica terrestre e a energia solar fotovoltaica são hoje mais baratas do que as novas centrais de combustíveis fósseis em quase todo o lado e mais baratas do que as centrais de combustíveis fósseis existentes na maioria dos países. Existem ainda alguns grandes obstáculos a superar, incluindo o difícil ambiente macroeconómico mundial. Para mim, o desafio mais importante para a comunidade internacional é o rápido aumento do financiamento e da implantação de energias renováveis na maioria das economias emergentes e em desenvolvimento, muitas das quais estão a ser deixadas para trás na nova economia energética. O sucesso no cumprimento da meta de triplicação dependerá disso.”

“Este relatório é a primeira parte importante do trabalho de acompanhamento da AIE sobre os resultados energéticos da COP28, que continuará ao longo de 2024 e além”, disse o Dr. Birol. “Isto baseia-se nos cinco pilares principais que estabelecemos antes da COP28 e abrange triplicar as energias renováveis, duplicar a eficiência energética, reduzir as emissões de metano, abandonar os combustíveis fósseis e aumentar o financiamento para economias emergentes e em desenvolvimento. Iremos acompanhar de perto para ver se os países estão a cumprir as suas promessas e a implementar políticas apropriadas.”

Os preços dos módulos solares fotovoltaicos em 2023 diminuíram quase 50% em relação ao ano anterior, com reduções de custos e implantação rápida definidas para continuar. Isto ocorre porque a capacidade de produção global deverá atingir 1 100 GW até ao final de 2024, excedendo significativamente a procura. Em contrapartida, a indústria eólica (fora da China) enfrenta um ambiente mais desafiante devido a uma combinação de perturbações contínuas na cadeia de abastecimento, custos mais elevados e longos prazos de licenciamento, que exigem uma maior atenção política.

O relatório também fornece uma verificação da realidade sobre a dinâmica por trás do hidrogénio de base renovável, avaliando quantos projetos anunciados têm probabilidade de avançar. De todos os projetos anunciados a nível mundial para utilizar energias renováveis para produzir hidrogénio nesta década, espera-se que apenas 7% da capacidade proposta esteja operacional até 2030. O ritmo lento dos projetos que chegam a uma decisão de investimento combinado com o apetite limitado dos compradores e o aumento da produção custos levaram a um progresso mais lento em muitos projetos. Para convencer plenamente os investidores, os anúncios ambiciosos de projetos terão de ser seguidos de políticas consistentes de apoio à procura.

Em 2023, o papel dos biocombustíveis também ganhou destaque. Espera-se que as economias emergentes, lideradas pelo Brasil e pela Índia, impulsionem 70% da procura global nos próximos cinco anos, à medida que os biocombustíveis começam a mostrar o seu verdadeiro potencial em sectores difíceis de reduzir, como as viagens aéreas e como substitutos de combustíveis altamente poluentes. como o diesel. Embora a implantação de biocombustíveis esteja a acelerar, o relatório mostra que isso não está a acontecer com rapidez suficiente, sendo necessário um aumento significativo na procura até 2030 para alinhar os biocombustíveis com um caminho líquido zero.