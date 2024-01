O petróleo sobe à medida que a captura de um petroleiro pelo Irão aumenta os riscos no Médio Oriente

O petróleo subiu depois que o Irão apreendeu um navio-tanque no Golfo de Omã, o mais recente de uma série de incidentes que podem ameaçar rotas marítimas importantes.

O West Texas Intermediate subiu até 3,4%, sendo negociado perto de US$ 74 por barril, após a captura de um navio-tanque que estava no centro de uma disputa de sanções entre o Irão e os Estados Unidos.

O episódio acrescenta uma nova dose de volatilidade à medida que os Estados Unidos e os seus aliados avaliam opções para retaliar militantes Houthi baseados no Iêmen por ataques a navios no Mar Vermelho.

Apesar do tumulto no Médio Oriente, o petróleo tem lutado para encontrar uma direção clara este ano, permanecendo preso num intervalo estreito à medida que os traders tentam avaliar as perspetivas do mercado de petróleo. Os futuros do Brent não conseguiram sair do canal de US$ 74 a US$ 79 durante semanas.

O petróleo bruto está a oscilar US$ 2 todos os dias, mas na verdade não se move.

Apesar dos ganhos modestos até agora este ano, os analistas estão a tornar-se mais pessimistas em relação ao petróleo. O Barclays cortou sua estimativa para 2024 para o Brent, já que os estoques permanecem acima do esperado e permanece a chance de que a OPEP+ demore mais do que o previsto para normalizar a capacidade de produção em excesso.

Há sinais de que a recente decisão da Arábia Saudita de reduzir os preços do petróleo está a começar a afectar também o mercado. As refinarias europeias importarão mais petróleo do reino no próximo mês, com pelo menos três processadores buscando volumes contratuais completos, em vez de reduções como nos meses anteriores.