Angola: ZEE coordena escritório regional da Organização Mundial das Zonas Francas

A Zona Económica Especial Luanda-Bengo (ZEE) assumiu na quinta-feira, os escritórios da Organização Mundial das Zonas Francas (WFZO), após a assinatura de um acordo para a instalação desta organização a nível do continente africano.

De acordo com a organização Mundial das Zonas Francas, a ZEE Luanda- Bengo torna-se numa instituição regional primordial para divulgação e expansão dos vários serviços prestados por esta instituição.

Segundo o Presidente do Conselho de Administração da (ZEE), Manuel Pedro, que assinou o acordo com o seu parceiro da Organização Mundial das Zonas Francas, Samir Hamrouni, o mesmo resulta da estratégia de internacionalização da ZEE e a implementação de um escritório físico para dinamizar as ações na região austral de África.

Segundo o responsável, uma das estratégias da ZEE consiste em potencializar o comércio regional, tendo em conta os mais de 400 milhões de habitantes e os recursos naturais existentes.

O acordo representa a consolidação do posicionamento estratégico da ZEE a nível da região austral, tornando-se à porta de entrada para outros países na Organização Mundial das Zonas Francas (WFZO).

A Organização Mundial das Zonas Francas, elegeu a ZEE Luanda-Bengo como a representante oficial da organização a nível da região da África austral, e para implementação do escritório regional que visa fornecer todos os serviços prestados pela Organização Mundial das Zonas Francas na região.