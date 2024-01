Investidores internacionais atentos à África Subsaariana, Angola poderá ser um dos candidatos, segundo a Morgan Stanley

As nações da África Subsariana estão excluídas dos mercados de dívida internacionais há 22 meses, e os investidores apostam cada vez mais que a seca terminará em breve, à medida que os países procuram financiamento para uma série de pagamentos de capital que vencem este ano e no próximo.

A África do Sul deve pagar US$ 1,5 bilhão em títulos este mês, enquanto o Quênia tem US$ 2 bilhões vencimento em junho. Os reembolsos do principal do segundo semestre virão do Senegal, Costa do Marfim e Gabão. A Etiópia estava prevista para dezembro, mas declarou incumprimento no mês passado.

Já tem sido uma longa espera para as nações que precisam de financiamento e para os investidores de alto rendimento ávidos por novos negócios. A seca na emissão começou em Abril de 2022 e durou ao longo de 2023. A última vez que os países da África Subsariana passaram um ano inteiro sem uma única venda internacional de obrigações foi em 2009, no meio da crise financeira global.

Um dos principais candidatos para tentar acabar com o bloqueio é o Quénia. Outros candidatos para acabar com a seca de empréstimos incluem a África do Sul, Angola e a Nigéria, de acordo com o Morgan Stanley. Cada um poderia explorar o mercado com rendimentos em torno de 10%.

O diferencial entre os rendimentos da dívida em dólares do Quénia e os títulos do Tesouro dos Estados Unidos diminuiu mais de 400 pontos base desde que atingiu um máximo histórico no ano passado. Fechou em 599 pontos base na quarta-feira, de acordo com JPMorgan Chase & Co., abaixo do máximo de 1.028 em abril.

“O Quênia pode muito bem ser o primeiro a emitir este ano e seria de se imaginar que a demanda do mercado estaria próxima”, disse Simon Quijano-Evans, economista-chefe da Gemcorp Capital Management em Londres. Se os mercados percebessem que uma nova emissão de títulos estava a caminho, isso também poderia ajudar a reduzir os spreads dos níveis atuais, pois implicaria uma melhoria na posição financeira do país para 2024, disse ele.

A África do Sul, especificamente, poderia emitir até US$ 2,5 bilhões no segundo trimestre, mas a emissão desse montante dependerá muito das condições de financiamento externo.

Ainda assim, a Moody’s Investors Service afirma que as perspectivas para os emitentes soberanos da África Subsariana são negativas este ano. Isso é um reflexo dos riscos decorrentes de grandes encargos de dívida e das dificuldades que muitos países terão para refinanciar a taxas que podem pagar, escreveram analistas, num relatório divulgado na quarta-feira.

O incumprimento da Etiópia no Natal foi um sinal para os investidores internacionais e parceiros comerciais do risco elevado das economias africanas.