A Arábia Saudita poderá adiar alguns projetos do plano económico Visão 2030 devido a pressões orçamentais

A Arábia Saudita terá de adiar alguns dos projetos lançados no âmbito do seu plano de transformação e diversificação económica, Visão 2030, na primeira admissão de que o reino terá de ajustar o cronograma do plano devido ao impacto dos baixos preços do petróleo nas receitas.

A maioria dos analistas estima que a Arábia Saudita necessita de um preço do petróleo acima dos 90 dólares por barril para gerar receitas suficientes para financiar o plano multibilionário sem agravar o equilíbrio orçamental.

O Fundo Monetário Internacional já tinha anunciado em outubro que a Arábia Saudita precisaria de petróleo bruto perto de 86 dólares por barril para equilibrar o seu orçamento, um preço superior à sua média este ano. Se forem incluídos os gastos de entidades relacionadas com o governo, como o fundo soberano saudita, o ponto de equilíbrio provavelmente aumentará para 110 dólares no segundo semestre deste ano, de acordo com a Bloomberg Economics.

Com o preço do petróleo Brent abaixo de 80 dólares o barril, o governo, que prevê défices orçamentais todos os anos até 2026, decidiu adiar alguns projetos e evitar enormes pressões inflacionistas e estrangulamentos de oferta, disse o Ministro das Finanças Mohammed Al Jadaan.

É necessário um período mais longo para “construir fábricas, construir recursos humanos suficientes”, disse Al Jadaan em Riade. “O atraso, ou melhor, a prorrogação de alguns projetos servirá à economia.”

Depois de determinar quanto empréstimo é aceitável sem agravar a sustentabilidade fiscal, o governo voltou a revisar o cronograma de alguns projetos, disse o ministro.

Todos os planos foram revistos com base nos “retornos económicos, sociais, de emprego e de qualidade de vida, entre outros fatores, ao longo dos últimos 18 meses”, disse ele. Como resultado, alguns estão “sendo acelerados e alguns – em grande parte projetos em andamento que ainda não foram anunciados – recebem um prazo de execução mais longo”, disse ele.

O governo há muito que elogia a diversificação económica e a redução da dependência do petróleo alcançada em áreas que vão do turismo, da indústria transformadora até à digitalização.

Mas os custos estão a aumentar para uma economia que ainda depende do petróleo para fornecer a maior parte das receitas públicas. Após o primeiro excedente orçamental em quase uma década no ano passado, o reino reescreveu os seus planos orçamentais de médio prazo e passou a prever défices para os próximos anos à medida que acelera a despesa.