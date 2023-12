Angola Participa em Reunião do G20

Segundo uma nota de imprensa do Ministério das Relações Exteriores, a participação de Vieira Lopes, no importante evento, resulta de um convite da presidência brasileira do G20, enquanto país observador.

Consta da agenda da reunião, o fornecimento aos delegados e participantes de informações sobre as disposições administrativas e logisticas do G20, o resumo dos métodos de trabalho, a inclusão social e a luta contra a fome.

A reunião que decorre no Itamaraty vai, igualmente, apresentar os pilares da gestão brasileira à frente do G20, nomeadamente, o combate a fome e a pobreza, o desenvolvimento sustentável (económico, social, ambiental) e a reforma da governança global.

A primeira reunião dos deputados de Finanças e Bancos Centrais de Finanças, entre os dias 14 e 15, é outro dos pontos em destaque.

O G20 é um Fórum Informal que promove o debate aberto e construtivo entre países industrializados e emergentes sobre assuntos-chave relacionadas à estabilidade económica e global e integra a Africa do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia e União Europeia.FMA/VIC