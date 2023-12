COP28 entra em momento crítico com países em desacordo sobre combustíveis fósseis

A presidência da COP28 distribuiu no final da tarde de segunda-feira um projeto que servirá de base ao acordo climático na Cimeira do Clima das Nações Unidas, sugerindo uma série de opções que os países poderão tomar para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, mas omitindo a “eliminação progressiva” dos combustíveis fósseis que muitas nações têm defendido.

O projeto preparará o terreno para uma ronda final de negociações controversas na cimeira de duas semanas no Dubai, que revelou profundas divisões internacionais sobre se o petróleo, o gás e o carvão devem ter um lugar na matriz de energia do futuro.

O presidente da COP28, Sultan Al Jaber, instou os quase 200 países participantes nas negociações a redobrarem os seus esforços para finalizar um acordo antes do encerramento programado da conferência na terça-feira, dizendo que “ainda têm muito a fazer”.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, disse que uma referência central de sucesso para a COP28 será se ela produzirá um acordo para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis com rapidez suficiente para evitar mudanças climáticas desastrosas.

O novo projeto do acordo COP28, publicado pelos Emirados Árabes Unidos propôs várias opções, mas não se referiu a uma “eliminação progressiva” de todos os combustíveis fósseis, que tinha sido incluído num projeto anterior.

Em vez disso, listou oito opções que os países “poderiam” usar para reduzir as emissões, incluindo: “reduzir o consumo e a produção de combustíveis fósseis, de maneira justa, ordenada e equitativa, de modo a atingir o zero líquido até, antes ou por volta de 2050”. Deve-se notar que esta é a primeira vez em 30 anos que os combustíveis fósseis são mencionados numa Cimeira do Clima da ONU. Muitos observadores consideram isto um resultado importante da COP28, embora seja necessário aprofundar as ações de mitigação climática.

O acordo de 21 páginas seria, se for adoptado, o primeiro a apelar especificamente à redução da utilização de todos os combustíveis fósseis, incluindo petróleo e gás, marcando uma mudança histórica no tratado da ONU que rege a luta global contra as alterações climáticas. Mas para muitos países não vai suficientemente longe, ficando aquém de uma eliminação progressiva completa e oferecendo às nações outras alternativas.

Outras ações listadas incluíram triplicar a capacidade de energia renovável até 2030, “reduzir rapidamente o carvão inabalável” e ampliar tecnologias, incluindo aquelas para capturar emissões de CO2 e mantê-las longe da atmosfera.

Uma coligação de mais de 100 países, incluindo grandes produtores de petróleo e gás, os Estados Unidos, o Canadá e a Noruega, bem como a União Europeia e nações insulares, queria um acordo que incluísse uma linguagem clara para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis. As emissões provenientes da queima de combustíveis fósseis são, de longe, o principal motor das alterações climáticas.

O Departamento de Estado dos EUA pediu que o texto do acordo fosse fortalecido, enquanto a União Europeia disse que o novo texto era dececionante.

Representantes das nações insulares do Pacífico, Samoa e Ilhas Marshall, que já sofrem os impactos da elevação do nível do mar, disseram que o projeto era uma sentença de morte.

“Não podemos assinar um texto que não tenha um forte compromisso com a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis”, afirmou o ministro do Meio Ambiente de Samoa, Cedric Schuster.

Um novo rascunho do documento é esperado na terça-feira, o que deixaria pouco tempo para mais divergências antes do encerramento programado da conferência no mesmo dia. Embora as cimeiras da COP raramente terminam dentro do prazo.

Fontes familiarizadas com as discussões disseram que os Emirados Árabes Unidos foram pressionados pela Arábia Saudita, líder de facto do grupo de produtores de petróleo da OPEP, para retirar qualquer menção aos combustíveis fósseis do texto.

Não ficou claro se a China, atualmente o maior emissor mundial de gases de efeito estufa, apoiou o projeto. Ao sair do seu pavilhão, os membros seniores da delegação da China, incluindo o enviado-chefe Xie Zhenhua, não responderam às perguntas.

Mas os observadores notaram que parte da linguagem do documento estava em linha com as posições políticas anteriores da China, bem como com o acordo de Sunnylands assinado pela China e pelos Estados Unidos em novembro.

O acordo de Sunnylands não utilizou frases controversas como “eliminação gradual” mas, em vez disso, apelou à substituição acelerada do carvão, petróleo e gás por fontes de energia renováveis e apoiou o compromisso de triplicar as energias renováveis até 2030.

Por outro lado, a negociadora climática brasileira Ana Toni disse: “Esta é uma tentativa de incluir as perspetivas de todos e não excluir ninguém”.

Para as nações produtoras de petróleo, um acordo global na COP28 para abandonar os combustíveis fósseis – mesmo sem uma data final definitiva – poderia sinalizar uma vontade política de outras nações para reduzir a sua utilização dos produtos lucrativos dos quais dependem as economias produtoras de combustíveis.

Falando a ministros e negociadores no domingo, um representante da delegação da Arábia Saudita disse que um acordo da COP28 não deveria escolher fontes de energia, mas sim concentrar-se no corte emissões.

Essa posição reflete um apelo feito pela OPEP numa carta aos seus membros no início da Cimeira, que lhes pedia para opor-se a qualquer linguagem que vise diretamente os combustíveis fósseis.

Os acordos nas cimeiras climáticas da ONU devem ser aprovados por consenso entre os quase 200 países presentes. Esse padrão elevado visa estabelecer um consenso sobre os próximos passos do mundo para enfrentar as alterações climáticas, que os países individuais deverão então concretizar através das suas políticas e investimentos nacionais.

Os países em desenvolvimento afirmaram que qualquer acordo da COP28 para reformar o sistema energético mundial deve ser acompanhado de apoio financeiro suficiente para os ajudar a fazer isso.

“Precisamos de apoio como países e economias em desenvolvimento para uma transição justa”, disse a ministra do Meio Ambiente da Colômbia, Susana Muhamad. A Colômbia apoia um acordo COP28 para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis.

Apesar do rápido crescimento das energias renováveis, os combustíveis fósseis ainda produzem cerca de 80% da energia mundial.

Por Editor Económico

Portal de Angola